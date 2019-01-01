Популярная среди украинок операция провоцирует рак

Популярные текстурированные импланты фирмы Allergan, Plc не так безопасны, как кажутся. Увеличение груди с их помощью вызывает редкий тип рака – анапластическую крупноклеточную лимфому.

Об этом сообщает ТСН.

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Сейчас импланты уже отзывают из Евросоюза, а Французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств приостановило продажу. Отметим, именно эти импланты часто используют украинские пластические хирурги. Но наши медики не готовы от них отказаться.



ЕС отозвал эти импланты

"Если брать по цене, то это самый дорогой имплант. Конечно, пациенты хотят дорогие импланты. Пара анатомических – более тысячи долларов", – пояснил пластический хирург Эдгар Каминский.

Украина, США и другие страны не планируют запрещать импланты.

"Эту текстуру используют очень многие фирмы. Поэтому если мы говорим, что она что-то делает плохое, мы должны отозвать, запретить все импланты с такой формой", – пояснил Каминский.

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