Популярная украинская телеведущая показала фигуру в соблазнительном белье: фото

Телеведущая Леся Никитюк не только успевает принимать участие в различных телевизионных проектах, но и снимается для украинских брендов в обольстительном нижнем белье.

Леся неожиданно поразила новыми фотографиями в белье, которые опубликовала на своей Instagram-странице.

Для фотографий звезда выбрала бюстгальтер-корсет черного цвета с бежевыми вставками и узорами. Свой образ Леся дополнила черным кардиганом и аккуратным пучком с волос.

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Но одним из украшений фотографий стала волшебная бабочка, которая по цветовой гамме очень подошла к соблазнительному "луку" Никитюк.



Леся Никитюк