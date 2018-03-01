Популярная украинская телеведущая показала фигуру в соблазнительном белье: фото
Телеведущая Леся Никитюк не только успевает принимать участие в различных телевизионных проектах, но и снимается для украинских брендов в обольстительном нижнем белье.
Леся неожиданно поразила новыми фотографиями в белье, которые опубликовала на своей Instagram-странице.
Для фотографий звезда выбрала бюстгальтер-корсет черного цвета с бежевыми вставками и узорами. Свой образ Леся дополнила черным кардиганом и аккуратным пучком с волос.
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Но одним из украшений фотографий стала волшебная бабочка, которая по цветовой гамме очень подошла к соблазнительному "луку" Никитюк.
Леся Никитюк
Источник: 24 Канал
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