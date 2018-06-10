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Популярная в 90-х группа "Руки вверх" собралась с концертом в оккупированный Крым

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"Руки вверх" выступит в оккупированном Крыму
"Руки вверх" выступит в оккупированном Крыму / Фото из свободных источников

Популярная в 90-х годах российская группа "Руки вверх" планирует дать концерт в оккупированном Россией Крыму. Выступление группы запланировано на 10 августа в Ялте.

Об этом свидетельствует афиша концертного тура коллектива, которая опубликована на официальном сайте "Руки вверх".

Отметим, что администрация "Руки вверх" на афише указала, что город Ялта – это Россия.

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Концерт планируется провести в разгар курортного сезона в ялтинском зале "Юбилейный". Билеты на мероприятие стоят от 2 до 4 тысяч рублей (примерно от 800 до 1700 гривен).


Афиша группы "Руки вверх"

Кто такие "Руки вверх"?
Российский поп-группа, которая прославилась на территории стран постсоветского пространства благодаря своим культовым хитам "Крошка моя", "Студент", "18 мне уже", "Он тебя целует" и другим. Группа функционировал в составе Сергея Жукова и Алексея Потехина с 1996 по 2006 год, после чего группа распалась. На сегодня в течение почти 10 лет под названием "Руки вверх" выступает фронтмен и вокалист Сергей Жуков.

Теги: Новости Украины Новости России LifeStyle Музыка Новости Крыма Аннексия Крыма Концерты Ялта
Источник: 24 канал
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