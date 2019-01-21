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      Популярное физическое упражнение оказалось опасным для здоровья

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      Скручивание опасно для позвоночника
      Скручивание опасно для позвоночника / pixabay.com

      Однj из самых популярных физических упражнений – скручивание – оказалось травмоопасным, чем другие. Более трети людей, которые "качают пресс", попадают в больницу.

      Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на врачей и исследование.

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      Отмечается, что скручивание может привести к тяжелым травмам, из-за которых пациенты вообще на время могут потерять способность двигаться.

      Речь идет преимущественно о повреждении позвоночника в поясничной области: напряженные и очень спазмированные мышцы могут подтянуть поясницу вперед, а таз в то же время вывернуть обратно, что и вызывает достаточно болезненную травму.

      Стійка корисніша для пресу
      Планка – более эффективная тренировка для мышц живота

      Врачи советуют заменить скручивание на планку, которая тоже помогает привести мышцы живота в форму. При этом упражнении позвоночник находится в естественном положении и оно является более эффективным. Так уже занимаются в американской армии: в 2015 году там отказались от скручиваний и перешли на более безопасные планки.

      Тем, кто все же хочет "качать пресс", врачи рекомендуют использовать гимнастическую пулю – она может снизить риск получения травмы.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Спорт Здоровье Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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