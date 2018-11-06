Популярное издание People назвало самого сексуального мужчину 2018 года

Американский журнал People опубликовал рейтинг самых привлекательных мужчин, в который вошли почти 180 представителей. Первую строчку в списке занял 46-летний британский актер Идрис Эльба, звезда фильмов "Лютер", "Гора между нами", "Тор" и "Тихоокеанский рубеж".

Об этом сообщают на сайте глянца.

Всего в списке было 179 мужчин-красавцев, претендовавших на звание "самого сексуального" в 2018 году. Весь рейтинг появится в новом выпуске журнала. В прошлом году им стал кантри-исполнитель и тренер телевизионного шоу "Голос страны" Блейк Шелтон.

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В интервью для издания People Идрис Эльба признался, что такая победа для него стала настоящим сюрпризом, хоть он и считает себя достаточно привлекательным среди других.

Ладно? Правда? Иногда я смотрю на себя в зеркало и думаю: "Да, я действительно сегодня очень сексуальный". Но, честно говоря, это очень приятное ощущение и неожиданный сюрприз,

– забавно прокомментировал актер.



Идрис Эльба стал самым сексуальным мужчиной 2018 года

В то же время он добавил, что в школе долгое время не был первым красавцем, из-за чего часто получал насмешки со стороны сверстников: "Меня звали Идрисса Акуна Эльба. Надо мной издевались. Но как только я отрастил усы, я стал самым крутым парнем в корпусе".