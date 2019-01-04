Популярное львовское сообщество "Варта-1" удалили из Facebook
4 января Facebook удалил одно из крупнейших сообществ Львова "Варта-1", которое имело 430 тысяч подписчиков.
Об этом сообщил координатор группы Игорь Зинкевич.
Читайте также: Цифра дня: доверие пользователей к Facebook рекордно упало
По его словам, модераторы соцсети не сообщили о причине забанить страницу.
Зинкевич отмечает, что все попытки связаться с техподдержкой пока безрезультатны. Поэтому призвал подписчиков "Варты-1" массово подавать жалобы в Facebook, чтобы группу восстановили.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Жестокое убийство иностранных студенток в Харькове: главный подозреваемый покинул странусегодня , 12:12
-
Больших врагов Донбасса, чем российские "освободители", не существует: фото уничтоженного селасегодня , 11:14
-
Лучшие украинские книги 2018 года, которые никогда не поздно прочитатьсегодня , 11:03
Комментарии