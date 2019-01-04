Популярное львовское сообщество "Варта-1" удалили из Facebook

4 января Facebook удалил одно из крупнейших сообществ Львова "Варта-1", которое имело 430 тысяч подписчиков.

Об этом сообщил координатор группы Игорь Зинкевич.

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По его словам, модераторы соцсети не сообщили о причине забанить страницу.

Зинкевич отмечает, что все попытки связаться с техподдержкой пока безрезультатны. Поэтому призвал подписчиков "Варты-1" массово подавать жалобы в Facebook, чтобы группу восстановили.