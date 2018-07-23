Популярное обезболивающее снижает риск рака, – ученые

Американские ученые пришли к выводу, что низкие дозы аспирина уменьшают риск развития рака яичников.

Специалисты из Национального института рака и онкологического центра Моффитт проанализировали 13 исследований, пишет MedicalXpress.

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Всего в исследовании приняли участие 750 тысяч женщин. Ученые провели опрос, сколько женщин принимало аспирин и такие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), как ибупрофен и напроксен. У более 3,5 тысяч женщин появился рак яичников.



Таким образом, ученые установили, что низкие дозы аспирина снижают риск возникновения рака на 10%.

Другое исследование ученых из центра Моффит и Гавайского университета в Маноа, показали, что прием аспирина и НПВП у женщин с уже диагностированным онкозаболевания улучшает показатель выживаемости на 30%.



К слову, исследователи из Нидерландов предположили, что обследование методом компьютерной томографии (КТ) может повышать риск развития опухолей мозга у детей.