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ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Популярное приложение от Google получило темную тему

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Популярное приложение от Google получило темную тему
Популярное приложение от Google получило темную тему / The Verge

Компания Google представила обновление для своего приложения "Android Сообщения". Обновленный клиент получил ряд новшеств, в числе которых поддержка "ночной" темы, которая затемняет фон интерфейса, освещает текст и делает аватары пользователей из вашего списка чатов контрастнее.

Об этом сообщает Androidinsider.

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Кроме возможности принудительной активации темной темы, "Android Сообщение" получили небольшой редизайн. Например, дизайнеры Google предпочитают заменить синюю клавишу "+" для создания нового сообщения на ее текстовый аналог, к тому же она получила вытянутую форму и стала более заметной.

Также разработчики переделали шрифты. Благодаря этому теперь взаимодействовать с приложением стало гораздо комфортнее. Особенно данное изменение заметно при активации темной темы, которая требует от текстовых элементов интерфейса большей четкости, чем в светлой.

В додатку
В приложении "Android Сообщения" появилась темная тема

К сожалению, из обновленной версии "Android Сообщений" исчезла возможность настройки цвета "пузырьков", в которых отражается сообщение собеседника.

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Теги: Google Техно Приложения Интернет
Источник: 24 Канал
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