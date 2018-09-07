Популярное приложение от Google существенно обновилось
Компания Google в очередной раз порадовала обновлением своих сервисов и приложений. На этот раз разработали новую версию Google Photos.
Версия Google Photos 4.0 предлагает полностью переработанный интерфейс в стиле Material Design 2.0.
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Кроме того, разработчики добавили фирменный шрифт Google Sans, закруглили углы некоторых элементов интерфейса, а также изменили цветовую палитру.
После обновления Google Photos получил новый интерфейс
Также в приложении появился новый жест, благодаря которому можно быстро узнать всю информацию о фотографии, правда, пока он работает не у всех.
Добавим, что обновление Google Photos традиционно распространяется через магазин приложений Google Play.
Теперь можно будет легко узнать всю инфомацию о ваших фотографиях
Напомним, в конце августа новые полезные функции получило приложение для экономии трафика Google Datally. Теперь здесь повышена эффективность работы, а процесс экономии стал более незаметным для пользователя.
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