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Популярное приложение от Google существенно обновилось

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Обновления Google Photos: приложение получило новый интерфейс
Обновления Google Photos: приложение получило новый интерфейс / Соцсети

Компания Google в очередной раз порадовала обновлением своих сервисов и приложений. На этот раз разработали новую версию Google Photos.

Версия Google Photos 4.0 предлагает полностью переработанный интерфейс в стиле Material Design 2.0.

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Кроме того, разработчики добавили фирменный шрифт Google Sans, закруглили углы некоторых элементов интерфейса, а также изменили цветовую палитру.

Google, Google Photos, додатки, оновлення, фото

После обновления Google Photos получил новый интерфейс

Также в приложении появился новый жест, благодаря которому можно быстро узнать всю информацию о фотографии, правда, пока он работает не у всех.

Добавим, что обновление Google Photos традиционно распространяется через магазин приложений Google Play.

Google, Google Photos, додатки, оновлення, фото

Теперь можно будет легко узнать всю инфомацию о ваших фотографиях

Напомним, в конце августа новые полезные функции получило приложение для экономии трафика Google Datally. Теперь здесь повышена эффективность работы, а процесс экономии стал более незаметным для пользователя.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Гаджеты Смартфоны Google Приложения
Источник: 24 канал
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