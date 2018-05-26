Популярное заболевание увеличивает риск развития 12 типов рака

Сотрудники Всемирного фонда исследований рака установили, что ожирение значительно усиливает вероятность развития 12 типов онкологических заболеваний.

Об этом говорится в докладе Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective на сайте организации.

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Ученые сделали такой вывод на основе исследований 17 типов рака в течение последнего десятилетия. Всего в исследовании приняли участие более 50 миллионов людей.

Ожирение повышает риск развития 12 типов рака – онкологические заболевания полости рта и горла, печени, желудка, желчного пузыря, почек, пищевода, поджелудочной железы, прямой и толстой кишки, яичников, молочной железы, матки и простаты.

Ученые рекомендуют придерживаться диеты с высоким содержанием овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов. Ежедневно человек должен употреблять 400 граммов овощей и фруктов.

Ученые назвали самые вредные продукты, которые повышают риск развития рака – алкоголь, любые подслащенные напитки, красное мясо, фастфуд и полуфабрикаты.

Они убеждены, что питательные вещества следует получать из пищи, а не через пищевые добавки и поливитамины.

К слову, пища с высоким содержанием "плохого" холестерина приводит к развитию раковых опухолей в организме.