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      Популярное жаропонижающее средство может быть опасным для детей

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      Негативное влияние парацетамола на развитие детей
      Негативное влияние парацетамола на развитие детей / uk.etcetera.media/

      Согласно полученным данным, прием парацетамола беременными женщинами может значительно повлиять на интеллектуальное развитие будущего ребенка.

      Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на исследование университетов США.

      Читайте также: Употребление популярных лекарств вызывает астму у детей

      Прием парацетамола будущими матерями может снизить интеллект их детей, а также повысить риск развития аутизма и синдрома дефицита внимания и гиперактивности,
      – сообщают ученые.

      По результатам проведенных исследований, принятие парацетамола во время беременности увеличивает риск развития синдрома дефицита внимания у ребенка на 30%, аутизма – на 20%.


      Парацетамол негативно влияет на развитие детей

      Чтобы прийти к таким выводам, ученым пришлось проанализировать данные 150 тысяч матерей и младенцев. В результате выяснилось, что прием парацетамола негативно влияет на гормональный баланс в женской матке.

       
      Аутизм – что это?

      Это распространенное расстройство развития нервной системы, когда человек имеет трудности в обществе, ему трудно общаться с другими людьми.

      Эти люди нуждаются в особых условиях, но правильный подход к детям и взрослым с аутизмом позволяет им получить образование и социализироваться, быть полноправными членами общества.

      Это не первое исследование специалистов в данной области. Ранее уже было установлено, что использование этих лекарств во время беременности значительным образом влияет на развитие речи будущего малыша: часто, оно проходило медленнее, чем положено.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Лекарства Медицина Здоровая жизнь Лечение Дети
      Источник: 24 Канал
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