Популярное жаропонижающее средство может быть опасным для детей

Согласно полученным данным, прием парацетамола беременными женщинами может значительно повлиять на интеллектуальное развитие будущего ребенка.

Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на исследование университетов США.

Читайте также: Употребление популярных лекарств вызывает астму у детей

Прием парацетамола будущими матерями может снизить интеллект их детей, а также повысить риск развития аутизма и синдрома дефицита внимания и гиперактивности,

– сообщают ученые.

По результатам проведенных исследований, принятие парацетамола во время беременности увеличивает риск развития синдрома дефицита внимания у ребенка на 30%, аутизма – на 20%.



Парацетамол негативно влияет на развитие детей

Чтобы прийти к таким выводам, ученым пришлось проанализировать данные 150 тысяч матерей и младенцев. В результате выяснилось, что прием парацетамола негативно влияет на гормональный баланс в женской матке.

Аутизм – что это? Это распространенное расстройство развития нервной системы, когда человек имеет трудности в обществе, ему трудно общаться с другими людьми. Эти люди нуждаются в особых условиях, но правильный подход к детям и взрослым с аутизмом позволяет им получить образование и социализироваться, быть полноправными членами общества.

Это не первое исследование специалистов в данной области. Ранее уже было установлено, что использование этих лекарств во время беременности значительным образом влияет на развитие речи будущего малыша: часто, оно проходило медленнее, чем положено.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.