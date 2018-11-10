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      Популярного рэпера Канье Уэста едва не застрелили, – СМИ

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      Канье Уэст и Ким Кардашян
      Канье Уэст и Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

      Американский рэпер Канье Уэст едва не стал жертвой выстрелов, когда записывал видеоклип с исполнителем Takashi в Беверли-Хиллз. По словам очевидцев, злоумышленники сделали восемь выстрелов, один из которых попал в окно спальни.

      Об этом сообщается на TMZ.

      По словам журналистов, муж Ким Кардашян Канье Уэст, его напарник и съемочная группа не пострадали. На место происшествия прибыла полиция и после выяснения деталей рэперы покинули особняк, в котором снимали видеоклип. Стоит добавить, что Уэст и Takashi специально сняли дом для съемок ролика на одну из песен нового альбома последнего рэпера.

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      Takashi (в центре) и Канье Уэст (справа)

      Что интересно, на съемках видеоработы должна была присутствовать хип-хоп исполнительница Ники Минаж, однако ее в доме не было. В полиции предполагают, что стрельба велась из автомобиля возле дома.

      Теги: LifeStyle Музыка Канье Вест Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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