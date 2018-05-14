Популярность – любой ценой: у кого из отечественных политиков и звезд больше всего ботов: видео

Украинские политики покупают искусственных подписчиков в соцсети Twitter. Аналитический центр TEXTY провел собственное исследование и обнаружил нечестных пользователей сети.

Знаменитости используют соцсеть Twitter, чтобы выглядеть более популярными. В этом им помогают фейковые подписчики, то есть боты. Аналитический центр TEXTY проверил аккаунты звезд на следы ботов. На графиках хорошо видна разница между Twitter-аккаунтами Арсена Авакова, который оказался "чистым", и аккаунтом скандального кума Путина Виктора Медведчука.

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А вот Порошенко свой Twitter-аккаунт ведет честно. На живых подписчиков, а их у гаранта Конституции больше миллиона, указывает хаотическое расслоение точек по плоскости графика.

Аккаунт исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун не попал в перечень фейковых. Чиновница сама почистила его, удалив 10 тысяч ботов. А вот Twitter Markusа Hohnerа догоняет президентский по количеству читателей. Но почти все его подписчики – боты, так как Маркус – ботовод, который предлагает свои услуги в сети: 100 тысяч фолловеров в Twitter можно приобрести у него за 350-700 долларов.

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Обнаружили ботов Маркуса и у Медведчука. Звезды шоу-бизнеса тоже прибегают к обману ради популярности. Больше всего искусственных подписчиков у аккаунта певицы Камалии. Им даже прозвище дали – боты на подтанцовке.

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