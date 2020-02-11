Популярность Кличко еще принесет пользу Украине, – Ермак о будущем мэра Киева

Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что популярность мэра Киева Виталия Кличко может еще принести много пользы Украине. Ермак также подчеркнул, что уважает Кличко как великого спортсмена.

Об этом Андрей Ермак рассказал на одном из телеканалов, сообщает "Интерфакс-Украина". По его мнению, мировая популярность Виталия Кличко положительно сработала в контексте его политической деятельности.

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Я знаю, что Кличко – это мэр, которого избрали киевляне. Я свое мнение никогда по этому поводу не менял,

– отметил Ермак.

При этом, глава Офиса Президента подчеркнул, что все решения, касающиеся руководителей государственных администраций, принимаются исключительно Владимиром Зеленским.

Отметим, что конфликт между бывшим главой Офиса Президента Андреем Богданом и Андреем Ермаком обострился из-за внутриполитических вопросов. В частности, после того, как Богдану не удалось добиться отставки Виталия Кличко с поста руководителя Киевской городской государственной администрации.

Недавно американские СМИ обнародовали информацию о том, что адвокат президента США Рудольф Джулиани во время встречи с помощником президента Андреем Ермаком 2 августа 2019 года просил оставить в должности председателя КГГА Виталия Кличко.

В июле 2019 года Кличко размещал на своей фейсбук-странице фото своей встречи с Джулиани. The New York Times утверждает, что тогда Кличко говорил соратникам, что американские союзники помогут ему сохранить должность. Сам Кличко заявил, что "это смешно" и что он "никого не просил о помощи". Он также сказал, что никогда не имел деловых отношений с Джулиани.

Что известно о конфликте Кличко и Богдана

В начале ноября 2019 года Кличко обратился с заявлением в полицию относительно "самоуправства" Богдана. По мнению мэра Киева, экс-глава ОП совершил преступление, когда обратился в Кабмин с письмом относительно увольнения Кличко с должности главы КГГА. По мнению главы столицы, такие действия Богдана не относятся к его должностным обязанностям как главы ОП.

Это не первая жалоба Кличко на Богдана. Так, в конце сентября он уже подавал иск против главы ОП в суд. По мнению мэра Киева, бывший руководитель ОП превысил свои служебные полномочия, когда подал письмо в Кабмин, которое и стало основанием рассмотрения правительством представления на увольнение Кличко с должности главы КГГА. В иске Кличко подчеркнул, что такие вопросы – исключительные полномочия президента и правительства.

А во втором иске Кличко требовал признать противоправными действия правительства по внесению президенту представления о его увольнении с должности председателя КГГА. Поэтому Кличко просил отменить соответствующее предложение премьер-министра Алексея Гончарука.

Что известно о деле НАБУ против Кличко?

В ноябре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро открыло производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей из-за возможной государственной измены и хищения государственных денег при застройке столицы.



В Высшем антикоррупционном суде объяснили, что суд обязал НАБУ открыть это дело из-за бездействия руководителя Главного подразделения детективов НАБУ.



Сам Виталий Кличко убежден, что никаких перспектив это дело не имеет. По его мнению, делу умышленно предоставляют сенсационный характер в информационном поле.

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