Популярные лекарства провоцируют осложнения при цистите

Ученые из Норвегии обнаружили, что употребление таких лекарств как ибупрофен может усугубить состояние человека, страдающего циститом.

Ученые исследовали почти 400 женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Которые страдали циститом, пишет Daily Mail.

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181 женщина принимала ибупрофен, другие – антибиотики. Все эти лекарства давали пациентам в одинаковых капсулах на протяжении 3 дней трижды на день. 74% пациентов, которые принимали антибиотики, почувствовали заметное улучшение состояния здоровья. В другой группе этот показатель достиг 36%.

Большая треть женщин, которые принимали ибупрофен, не излечились от недуга и вынуждены были еще раз обратиться за помощью к врачу. Этот показатель в группе, которая употребляла антибиотики, достиг 10%

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Кроме этого, у женщин, которые принимали ибупрофен, появилась тяжелая инфекция мочевых путей, а также инфекция почек. 5 человек госпитализировали в больницу.

К слову, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что сидение на холодной поверхности не приводит к воспалению мочевого пузыря (циститу).