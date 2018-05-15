Популярные лекарства вызывают появление камней в почках
Американские ученые утверждают, что антибиотики, которые выписывают по всему миру врачи своим пациентам, могут повлечь серьезный вред.
Исследователи провели анализ более 260 тысяч пациентов, у которых обнаружили камни в почках, пишет WebMD.
Они обнаружили связь между ними и употреблением пероральных антибактериальных лекарств.
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Образование камней связано с употреблением антибиотиков из групп фторхинолонов, цефалоспоринов, сульфаниламидов, нитрофуранов и пенициллинов широкого действия. Наибольшему риску при этом подвергаются дети и подростки.
Даже после года приема антибиотиков в организме сохраняется угроза образования камней. Все потому, что эти лекарства убивают полезные бактерии в кишечнике.
Ученые предупредили, что не стоит отказываться от употребления антибиотиков, однако их должен назначать только специалист и только в нужных случаях.
К слову, некоторые медикаменты могут избавить от одной боли, но спровоцировать новое заболевание у человека. Речь идет о лекарствах, которые предназначены для лечения изжоги.