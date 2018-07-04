Популярные лекарства защищают мозг от проявлений болезни Альцгеймера

Ученые из США провели исследования и установили, что аспирин способен усиливать процессы, которые препятствуют возникновению амилоидных бляшек в мозге.

Все потому, что скопление пептидов бета-амилоида связано с болезнью Альцгеймера, пишет журнал Journal of Neuroscience.

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Ученые объяснили это тем, что аспирин способствует активности лизосом – клеточных органоидов, содержащих различные ферменты.

Лизосомы помогают клетке переваривать захваченные питательные вещества и уничтожать ненужные внутренние структуры. Также лизосомы могут растворять некоторые внешние элементы, в том числе препятствовать появлению амилоидных бляшек.

Метод испытали на специальной генетической линии мышей 5XFAD, поскольку они способны быстро накапливать основы амилоидных бляшек. Грызуны получали в течение месяца аспирин в малых дозах. Исследование показало, что в мозге мышей уменьшилось количество бляшек.

К слову, врач-невролог Алексей Сіделковскій назвал условия, которые смогут снизить риск возникновения болезни Альцгеймера или замедлить ее.

Что такое болезнь Альцгеймера?

Это заболевание, которое возникает у людей в преклонном возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Человек не может заботиться о себе самостоятельно и требует постоянного присмотра, помощи со стороны.

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