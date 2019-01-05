12:34
5 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Новая президент для России. Воскресение Сталина
      Вєсті Кремля
      14:45, 4 января
      Вести.UA. Жир: Скрытый "талант" Ляшко. Провальный стартап коммунистов
      Вєсті.UA
      17:33, 4 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Психология
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Популярные напитки могут вызвать панические атаки

      54 Читати новину українською
      Чай и кофе могут вызвать панические атаки
      Чай и кофе могут вызвать панические атаки / Фото из свободных источников

      Американские ученые из Университета Аризоны обнаружили, что такие привычные для человека напитки как чай и кофе могут обострить симптомы тревожности до панических атак.

      Об этом пишет портал Food News.

      Читайте также: Зимняя депрессия зависит от цвета глаз, – ученые

      Ученые обнаружили, что употребление большого количества чая или кофе повышает уровень адреналина, норадреналина и кортизола в крови.

      Эти гормоны могут вызвать нервозность даже у тех, кто не имеет проблем с психическим здоровьем. А в случае, если человек склонен к тревожным состояниям, это может привести к паническим атакам.

      via GIPHY

      Чтобы предупредить такие опасные состояния, необходимо употреблять продукты, содержащие аминокислоту триптофан. Низкий уровень этого вещества способствует выработке серотонина, который приводит к депрессии, бессоннице, беспокойству и другим расстройствам психики.

      Аминокислота триптофан содержится в рыбе, крабах, шпинате, овсе, яйцах, бананах, семенах тыквы и кунжуте.

      Снизить уровень тревожности могут продукты, содержащие антиоксиданты и цинк. Среди них – кефир, квашеная капуста, овощи (артишоки, свекла, брокколи), фрукты, орехи пекан и грецкие орехи, соленые огурцы, фасоль, куркума и имбирь, говядина, печень, устрицы.

      Горіх пекан знизить рівень тривожності

      Орех пекан снизит уровень тревожности

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      З Новим роком, з новим строком: потрясіння і здобутки 2018
      сегодня , 11:00 З Новим роком, з новим строком: потрясіння і здобутки 2018
      Тетяна Острікова 20
      Вибух у Магнітогорську: Росія нападе на Україну, Білорусь чи Кавказ?
      сегодня , 10:00 Вибух у Магнітогорську: Росія нападе на Україну, Білорусь чи Кавказ?
      Олексій Чибісов 1822
      Пожежа у ТЦ, Північний поток-2 та світові санкції: чим ще запам'ятався 2018 рік для Росії
      сегодня , 09:00 Пожежа у ТЦ, Північний поток-2 та світові санкції: чим ще запам'ятався 2018 рік для Росії
      Віталій Дейнега 130
      Как украинский шахматный вундеркинд пошел в магистры по кибербезопасности
      4 января , 22:03 Как украинский шахматный вундеркинд пошел в магистры по кибербезопасности
      Іван Вербицький 253
      Опасные подъемники: как избежать травм и какие права имеют туристы на зимних курортах
      4 января , 21:30 Опасные подъемники: как избежать травм и какие права имеют туристы на зимних курортах
      Світлана Попова 176
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук