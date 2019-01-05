Популярные напитки могут вызвать панические атаки

Американские ученые из Университета Аризоны обнаружили, что такие привычные для человека напитки как чай и кофе могут обострить симптомы тревожности до панических атак.

Об этом пишет портал Food News.

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Ученые обнаружили, что употребление большого количества чая или кофе повышает уровень адреналина, норадреналина и кортизола в крови.

Эти гормоны могут вызвать нервозность даже у тех, кто не имеет проблем с психическим здоровьем. А в случае, если человек склонен к тревожным состояниям, это может привести к паническим атакам.

Чтобы предупредить такие опасные состояния, необходимо употреблять продукты, содержащие аминокислоту триптофан. Низкий уровень этого вещества способствует выработке серотонина, который приводит к депрессии, бессоннице, беспокойству и другим расстройствам психики.

Аминокислота триптофан содержится в рыбе, крабах, шпинате, овсе, яйцах, бананах, семенах тыквы и кунжуте.

Снизить уровень тревожности могут продукты, содержащие антиоксиданты и цинк. Среди них – кефир, квашеная капуста, овощи (артишоки, свекла, брокколи), фрукты, орехи пекан и грецкие орехи, соленые огурцы, фасоль, куркума и имбирь, говядина, печень, устрицы.

Орех пекан снизит уровень тревожности

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