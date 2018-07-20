Популярные продукты способны вызвать манию
Американские ученые провели исследование и установили, что нитраты, которые часто используют для консервирования мяса в таких продуктах как сосиски для хот-догов, вяленая говядина, колбас салями и т.д., могут вызвать манию.
Ученые Фонда медицины Джона Хопкинса собрали данные более тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет с психическими расстройствами и без них в период с 2007 по 2017 годы, пишет Newsweek.
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Таким образом исследователи установили, что люди, которых госпитализировали с манией, в 3,5 раза чаще употребляли консервированное мясо незадолго до обострения проблем по сравнению с людьми из группы без психических расстройств.
Однако рыба или необработанное мясо, оказались никак не связанными с манией.
Чтобы установить точность результатов ученые кормили крыс нитратами. Признаки гиперактивности и расстройств сна демонстрировали те грызуны, которые употребляли нитраты по сравнению с теми крысами, которые не получали их. При замене консервированного мяса без нитратов, поведение животных не изменилось.
Результаты эксперимента также подтвердились, когда крысам давали дозу нитратов, равную той, что содержится в хот-догах.
Что такое мания?Это состояние человека, при котором наблюдается изменение настроения, энергичность и возбуждение, оно способно сохраняться от нескольких недель до нескольких месяцев и характерно для людей, страдающих от биполярного расстройства или шизоафектного расстройства.
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