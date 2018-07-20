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Популярные продукты способны вызвать манию

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Хот-доги способны вызвать манию
Хот-доги способны вызвать манию / thepinsta.com

Американские ученые провели исследование и установили, что нитраты, которые часто используют для консервирования мяса в таких продуктах как сосиски для хот-догов, вяленая говядина, колбас салями и т.д., могут вызвать манию.

Ученые Фонда медицины Джона Хопкинса собрали данные более тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет с психическими расстройствами и без них в период с 2007 по 2017 годы, пишет Newsweek.

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Таким образом исследователи установили, что люди, которых госпитализировали с манией, в 3,5 раза чаще употребляли консервированное мясо незадолго до обострения проблем по сравнению с людьми из группы без психических расстройств.

via GIPHY

Однако рыба или необработанное мясо, оказались никак не связанными с манией.

Чтобы установить точность результатов ученые кормили крыс нитратами. Признаки гиперактивности и расстройств сна демонстрировали те грызуны, которые употребляли нитраты по сравнению с теми крысами, которые не получали их. При замене консервированного мяса без нитратов, поведение животных не изменилось.

via GIPHY

Результаты эксперимента также подтвердились, когда крысам давали дозу нитратов, равную той, что содержится в хот-догах.

Что такое мания?Это состояние человека, при котором наблюдается изменение настроения, энергичность и возбуждение, оно способно сохраняться от нескольких недель до нескольких месяцев и характерно для людей, страдающих от биполярного расстройства или шизоафектного расстройства.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Психология Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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