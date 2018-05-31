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Популярный бренд Nike снял рекламу в Украине: эффектное видео

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Бренд Nike снял рекламу в Украине
Бренд Nike снял рекламу в Украине

Бренд спортивной одежды Nike обратился за услугами к украинской телестудии и снял эффектный ролик под Киевом. Видео появилось в сети и уже вызвало немало положительных отзывов.

Исполнительным продюсером рекламы выступила украинская Family Production. Талантливые режиссеры творчески подошли к созданию нескольких минут видео и выбрали для съемок карьер действующего завода "СБК-Озера", расположенного недалеко от Киева. Об этом сообщает Dazed.

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Эффектный ролик сняли для рекламы спортивной коллекции бренда Nike, которую создал нью-йоркский дизайнер Мэтью Уильямс. Одежду разрабатывали, внедряя новейшие технологии и тренды. Поэтому особенность стильного наряда стала основой для видео. В частности, французский визуальный художник и режиссер Тибо Греве показал как одежда может изменить человека, помочь ему не останавливаться, стимулировать к испытаниям возможностей своего тела.

В этом видео режиссер исследовал потенциал движения в различных визуальных измерениях, а также силу и универсальность коллекции,
– рассказали в издании.

Классические кроссовки, футболки и леггинсы в сочетании с аксессуарами – такой предстает новая коллекция Nike. В то же время дизайнеры предлагают современную перспективу.

Смотрите рекламу Nike, снятую под Киевом (видео):

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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