Популярный физик предположил, на кого похожи пришельцы

Известный американский физик Митио Каку считает, что если в Солнечной Системе существуют инопланетяне, то они скорее всего похожи на осьминогов.

Об этом пишет "Платформа".

Отметим, по мнению ученых, внеземная жизнь может существовать на Марсе. Скорее всего это примитивные одноклеточные организмы, вроде грибков и бактерий. Кроме того, также жизнь возможна и в в океанах, которые покрыты льдом и существуют на многих спутниках планет. Например, это спутник Юпитера Европа, а также спутник Сатурна Энцелад.

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Как пояснил Каку, это означает, что любая внеземная жизнь в нашей системе, скорее всего, напоминает водные формы жизни на Земле.

Физик предположил, что при этом инопланетной цивилизации нужны были бы некоторые черты, доступные лишь немногим видам морских обитателей. Например, пальцы, которые противостоят друг другу, для захвата вещей, хорошее зрение и способность общаться. Таким образом, идеальными кандидатами стали осьминоги.

Вполне можно представить, как на далекой планете под влиянием различных условий восьминогоподибное существо развило язык с щебетом и присвистом. Можно даже представить, как однажды в далеком будущем эволюционное давление на Земле заставит осьминога развить ум. Возможность существования разумной расы спрутов вполне допустима,

– считает Каку.