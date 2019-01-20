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      Популярный лоукост Wizz Air поднял цены относительно багажа

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      Wizz Air поднял цену на приоритетную посадку и регистрируемый багаж
      Wizz Air поднял цену на приоритетную посадку и регистрируемый багаж / Соцсети

      Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air подняла стоимость услуги приоритетной посадки. Также авиаперевозчик существенно поднял цену на регистрируемый багаж.

      Как пишет ресурс Lowcostavia.com.ua, максимальная стоимость WIZZ Priority (услуга приоритетной посадки, которая дает возможность взять с собой в салон два предмета ручной клади: 55 x 40 x 23 сантиметров и 40 х 30 х 20 сантиметров) теперь составит от 5 до 17 евро, хотя ранее это стоило от 5 до 15 евро.

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      Кроме того, за новый тип регистрированного багажа до 10 килограммов, который был введен в ноябре 2018 года, теперь придется выложить от 9 до 27 евро, хотя ранее малый регистрируемый багаж у Wizz Air стоил от 7 до 12 евро. Заметим, что цена зависит от направления и даты путешествия.

      Поднял лоукост цену и за регистрируемый багаж весом от 20 до 32 килограммов. Так, минимальная цена на багаж весом до 20 килограммов выросла от 14 до 15 евро, а на багаж до 32 килограммов – от 19 до 23 евро. Максимальная же цена составит 50-72 евро.

      В то же время, если вы захотите докупить багаж в аэропорту, то придется заплатить фиксированную цену 55 евро за чемодан до 20 килограммов и 120 евро – за 32 килограмма.

      Добавим, что изменения уже вступили в силу.

      Напомним, в конце ноября 2018 года появилась информация, что Wizz Air намерена возобновить деятельность своей дочерней компании "Визз Эйр Украина". Прогнозируется, что это произойдет в 2019 году.

      Теги: Новости Украины Деньги Wizz Air авиация
      Источник: 24 Канал
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