Популярный лоукостер открывает новый рейс из Украины: названы цены

Начиная с ноября 2019 года из Украины по новым направлениям начнет летать австрийский лоукостер Laudamotion.

По информации Центра транспортных стратегий, лоукостер Laudamotion является дочерней компанией Ryanair.

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Европейский авиаперевозчик будет летать из Киева в Штутгарт (Германия).

Перелеты будут осуществляться четыре раза в неделю:

• каждый понедельник – из Киева в 11:25 и из Штутгарта в 7:15;

• каждую среду – из Киева в 19:30 и из Штутгарта в 15:20;

• каждую пятницу – из Киева в 11:05 и из Штутгарта в 6:55;

• каждое воскресенье – из Киева в 14:30 и из Штутгарта в 10:20.

Билеты уже можно приобрести на официальном сайте лоукостера. Самый дешевый стоит от 23,6 евро (700 гривен) в одну сторону.

К слову 3 мая авиакомпания Ryanair запустила новый рейс в Ирландию. Рейсы Киев – Дублин будут выполняться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям. Также компания устроила распродажу одного миллиона билетов со скидкой 20%.