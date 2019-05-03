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      Популярный лоукостер открывает новый рейс из Украины: названы цены

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      Laudamotion открывает новые рейсы из Украины
      Laudamotion открывает новые рейсы из Украины / www.gettyimages.in

      Начиная с ноября 2019 года из Украины по новым направлениям начнет летать австрийский лоукостер Laudamotion.

      По информации Центра транспортных стратегий, лоукостер Laudamotion является дочерней компанией Ryanair.

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      Европейский авиаперевозчик будет летать из Киева в Штутгарт (Германия).

      Перелеты будут осуществляться четыре раза в неделю:

      • каждый понедельник – из Киева в 11:25 и из Штутгарта в 7:15;
      • каждую среду – из Киева в 19:30 и из Штутгарта в 15:20;
      • каждую пятницу – из Киева в 11:05 и из Штутгарта в 6:55;
      • каждое воскресенье – из Киева в 14:30 и из Штутгарта в 10:20.

      Билеты уже можно приобрести на официальном сайте лоукостера. Самый дешевый стоит от 23,6 евро (700 гривен) в одну сторону.

      К слову 3 мая авиакомпания Ryanair запустила новый рейс в Ирландию. Рейсы Киев – Дублин будут выполняться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям. Также компания устроила распродажу одного миллиона билетов со скидкой 20%.

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      Теги: Новости Киева авиация Новости Украины Ryanair
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