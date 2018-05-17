Популярный метод лечения кашля может навредить здоровью

Такое народное средство от кашля как горячее молоко с медом может навредить здоровью.

Со слов медиков, молоко с медом нельзя пить людям, у которых может быть аллергия на один из продуктов, пишет nashamama. Кроме того, молоко и мед относятся к сильным аллергенам.

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Строго запрещено такое народное средство употреблять людям с дефицитом лактозы – оно может долго не усваиваться в организме и причинять дискомфортные ощущения.

Также медики не рекомендуют пить молоко с медом тем людям, у кого повышенный уровень инсулина и тем, у кого могут быть камни в почках – напиток может только ухудшить состояние и спровоцировать осложнения.

Что интересно, во время нагревания молока с медом до 60 градусов в последнем начинает образовываться оксиметилфурфурол – опасное вещество, которое состоит из ряда канцерогенов, которые способствуют образованию раковых клеток в организме.

Поэтому во время приготовления молоко нагревают не более чем до 40 градусов, и именно так растворяют мед.