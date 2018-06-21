11:58
21 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 16°C
  • пятница
    27°C 16°C
  • суббота
    16°C 11°C
  • воскресенье
    20°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кони Путина. Российский "мозг больного болельщика"
Вєсті Кремля
21:44, 20 июня
Вести.UA. Тайный Порошенко. Штраф за сексуальную ориентацию
Вєсті.UA
21:45, 20 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, 20 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Популярный напиток может регулировать уровень глюкозы при диабете

326 Читати новину українською
Кофе может регулировать уровень глюкозы при диабете
Кофе может регулировать уровень глюкозы при диабете / unsplash.com

Швейцарские ученые создали технологию, благодаря которой можно заменить регулярные инъекции инсулина при сахарном диабете.

Информацию о разработке опубликовали в журнале Nature Communications.

При сахарном диабете нарушается взаимодействие гормона инсулина с клетками тканей человеческого тела, это приводит к гипергликемии – стойкому увеличению содержания глюкозы в крови. Поэтому уровень глюкозы регулируют с помощью инъекций инсулина или употребления препаратов, усиливающих секрецию гормона.

Читайте также: 5 случаев, когда не стоит пить кофе

Технология предусматривает введение подкожного имплантата, который активизируется при попадании в организм кофеина, содержащегося в кофе и чае. Новый имплантат содержит множество гелевых капсул, начиненных специально подготовленными клетками, которые создали на основе тканей человеческой почки.

Клетки стимулируют выработку пептидного гормона ГЧП-1 (глюкагоноподобный пептид-1). Одна из функций этого гормона – усиление секреции инсулина клетками поджелудочной железы.

Такие клетки обеспечили системой C-STAR (caffeine-stimulated advanced regulators), которая распознает небольшие дозы кофеина – например, соответствующие средней чашке кофе. В ее основе лежит одноцепочечное антитело, которое образует пару с такой же молекулой (димеризуется) в ответ на связывание кофеина в микромолярных концентрациях. Именно в таких концентрациях, например, кофеин присутствует в крови человека после употребления содержащих его напитков. Если присутствует достаточная доза кофеина – клетки начинают выделять ДПП-1.

В целом исследователи протестировали работу C-STAR с помощью 26 различных напитков. Клетки реагировали только на напитки, содержащие кофеин: колу, кофе, черный чай и энергетики.

via GIPHY

Опыт на мышах, которые склонны к диабету, показал, что небольшие дозы кофе нормализовали уровень глюкозы в крови животных за две недели.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение исследования Диабет
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме
сегодня, 11:00 Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме
Павло Казарін 114
Підвищення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
сегодня, 08:38 Підвищення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
Олексій Чибісов 1394
Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
20 июня, 23:00 Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
Іван Яковина 690
Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
20 июня, 22:00 Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
Блог Медіа 499
Отдельные голы России, то какая-то нечистая сила – единственный украинский арбитр на ЧМ
20 июня, 21:01 Отдельные голы России, то какая-то нечистая сила – единственный украинский арбитр на ЧМ
Іван Вербицький 1036
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук