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      Популярный напиток снижает риск развития диабета 2-го типа

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      Кофе снижает риск развития диабета 2-го типа
      Кофе снижает риск развития диабета 2-го типа / greatist.com

      Исследователи из Института научной информации о кофе (ISIC) выяснили, что употребление кофе напитка способствует снижению риска диабета 2-го типа.

      Об этом говорится на сайте организации.

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      Исследователи провели анализ 30 исследований, посвященных связи кофе и метаболических заболеваний. В них приняли участие более миллиона человек.

       
      Диабет 2-го типа – причины возникновения:
      • гормональные нарушения и заболевания;
      • воздействие химических веществ или лекарств;
      • изменение инсулиновых рецепторов;
      • болезни поджелудочной железы (опухоль, панкреатит, и т. п.);
      • синдромы генетического происхождения.

      Ученые обнаружили, что употребление 3-4 чашек кофе в день снижает риск диабета 2-го типа на 25% как у женщин, так и у мужчин. При этом благоприятный эффект оказывает даже кофе без кофеина.

      via GIPHY

      По мнению исследователей, кофе обладает противовоспалительным, антиоксидантным эффектом. Этот напиток может влиять на кишечную микрофлору, а также способствовать сжиганию жира.

      Включая кофеин, в кофе присутствует ряд полезных веществ – кофейная кислота, гидроксикоричные кислоты, тригонеллин (Trigonelline) и дитерпен, кафестол и кахвеол, которые обладают противовоспалительным действием.

      Вывод ученых: употребление 3-5 чашек кофе ежедневно снижает риск развития диабета 2-го типа на 25%.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Лечение Здоровье исследования Диабет
      Источник: 24 Канал
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