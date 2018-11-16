Популярный напиток снижает риск развития диабета 2-го типа

Исследователи из Института научной информации о кофе (ISIC) выяснили, что употребление кофе напитка способствует снижению риска диабета 2-го типа.

Об этом говорится на сайте организации.

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Исследователи провели анализ 30 исследований, посвященных связи кофе и метаболических заболеваний. В них приняли участие более миллиона человек.

Диабет 2-го типа – причины возникновения: • гормональные нарушения и заболевания;

• воздействие химических веществ или лекарств;

• изменение инсулиновых рецепторов;

• болезни поджелудочной железы (опухоль, панкреатит, и т. п.);

• синдромы генетического происхождения.

Ученые обнаружили, что употребление 3-4 чашек кофе в день снижает риск диабета 2-го типа на 25% как у женщин, так и у мужчин. При этом благоприятный эффект оказывает даже кофе без кофеина.

По мнению исследователей, кофе обладает противовоспалительным, антиоксидантным эффектом. Этот напиток может влиять на кишечную микрофлору, а также способствовать сжиганию жира.

Включая кофеин, в кофе присутствует ряд полезных веществ – кофейная кислота, гидроксикоричные кислоты, тригонеллин (Trigonelline) и дитерпен, кафестол и кахвеол, которые обладают противовоспалительным действием.

Вывод ученых: употребление 3-5 чашек кофе ежедневно снижает риск развития диабета 2-го типа на 25%.

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