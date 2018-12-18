Популярный продукт поможет похудеть

Канадские ученые провели исследование и установили, что употребление макарон не способствует набору веса, а наоборот – вес несколько снижается.

Исследователи из St. Michael's Hospital в Торонто провели анализ данных 30 контролируемых исследований, в которых приняло участие 2,5 тысячи человек, пишет Science Daily.

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Основным источником углеводов для участников были макароны. Все они съедали 3,3 порции этого продукта в неделю вместо других углеводов. Исследователи зафиксировали незначительное снижение веса – 500 грамм за семь дней.

Такой эффект ученые объясняют тем, что макароны не повышают уровень сахара в организме человека по сравнению с углеродными продуктами с высоким гликемическим индексом. Поэтому исследователи считают, что такой продукт может быть частью здоровой диеты, в частности гипогликемической.

По убеждению экспертов, макароны не способствуют набору веса. Вместе с тем вес может увеличиваться из-за добавления к ним жирных соусов и других калорийных ингредиентов или от большого количества углеводов в рационе.

Вывод ученых: от макарон не толстеют, наоборот, можно похудеть.

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