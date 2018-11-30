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      Популярный продукт приводит к артериальной гипертензии

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      Популярный продукт приводит к артериальной гипертензии
      Популярный продукт приводит к артериальной гипертензии / newsnetwork.mayoclinic.org

      Японские ученые из Национального института фундаментальной биологии установили, что соль приводит к развитию артериальной гипертензии.

      Об этом пишет EurekAlert!.

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      Артериальная гипертензия является одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире и смерти от инсульта и инфаркта. От повышенного кровяного давления страдают 40% взрослого населения.

       
      Артериальная гипертензия – что это?

      Это патологическое состояние организма, проявляющееся стойким повышением артериального давления.

       

      via GIPHY

      Эксперимент исследователи провели на мышах.

      Ученые отметили, что развитию гипертензии способствует употребление поваренной соли. Чем больше в организм человека поступает хлорида натрия, тем больше ионов натрия накапливается в плазме крови и спинномозговой жидкости (ликворе). Это, в свою очередь, приводит к возбуждению симпатической нервной системы, которая регулирует кровообращение.

      Вывод ученых: употребление соли приводит к развитию артериальной гипертензии.

      Вживання солі призводить до розвитку артеріальної гіпертензії
      Употребление соли приводит к развитию артериальной гипертензии

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Профилактика заболеваний
      Источник: 24 Канал
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