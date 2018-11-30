Популярный продукт приводит к артериальной гипертензии

Японские ученые из Национального института фундаментальной биологии установили, что соль приводит к развитию артериальной гипертензии.

Об этом пишет EurekAlert!.

Читайте также: Как пост влияет на организм: вред и польза для здоровья

Артериальная гипертензия является одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире и смерти от инсульта и инфаркта. От повышенного кровяного давления страдают 40% взрослого населения.

Артериальная гипертензия – что это? Это патологическое состояние организма, проявляющееся стойким повышением артериального давления.

Эксперимент исследователи провели на мышах.

Ученые отметили, что развитию гипертензии способствует употребление поваренной соли. Чем больше в организм человека поступает хлорида натрия, тем больше ионов натрия накапливается в плазме крови и спинномозговой жидкости (ликворе). Это, в свою очередь, приводит к возбуждению симпатической нервной системы, которая регулирует кровообращение.

Вывод ученых: употребление соли приводит к развитию артериальной гипертензии.



Употребление соли приводит к развитию артериальной гипертензии

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.