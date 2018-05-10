Популярный сервис от Google станет еще "умнее" и получит новые возможности

Компания Google представила новый инструмент, который позволит разработчикам приложений на основе искусственного интеллекта взаимодействовать со службой Google Photos. Речь идет об API, который позволяет сторонним приложениям и службам получить доступ к управлению пользовательской библиотекой Google Photos.

Об этом сообщается в официальном блоге Google.

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Стоит отметить, что представители Google также рассказали о партнерской программе, которая также поможет привлекать новые компании для интеграции в приложение Google Photos передовых технологий на основе искусственного интеллекта. Теперь в ней принимают участие HP, Legacy Republic, NixPlay, Xero и TimeHop.

На практике это дает пользователям возможность обращаться к данным из приложений и продуктов, которыми они пользуются и которые любят, чтобы задействовать магию Google Photos и сделать ее полезной везде, где она может быть нужна,

– отметил менеджер продуктов Google Photos Бен Гринвуд.

Google Photos Library API позволяет разработчикам легко помочь пользователям найти необходимые фотографии на основе того, что на них изображено, где они сделаны и по другим признакам; загружать новые материалы в библиотеку, организовывать альбомы, добавлять названия и места расположения; делиться альбомами и фотографиями для совместного доступа.

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Google привела примеры использования технологии первыми партнерами. Так, производитель электронных рамок Nixplay предлагает возможность демонстрации снимков с Google Photos. Разработчик программ учета и расходов Xero добавил возможность автоматического распознавания и импорта квитанций по фотографиям из библиотеки. Компания Legacy Republic, развивающая службы по оцифровке фотографий, внедрила функцию загрузки сканов в Google Photos.

Представьте, что фотографии вашей свадьбы будут автоматически показаны на юбилей рядом со снимками ваших родителей, бабушек и дедушек – все через ваш аккаунт Google Photos,

– отметил соучредитель и генеральный директор Legacy Republic Брайан Кнапп.

Пока API представлен в ранней версии, а через несколько месяцев станет общедоступным. Разработчики уже могут ознакомиться с документацией и вступить в партнерскую программу Google Photos.

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