Популярный телеведущий поделился историей, которые он застрял в аэропорту из-за туроператора

Известный украинский телеведущий и журналист Сергей Иванов утверждает, что однажды он стал жертвой произвола одного из украинских туроператоров, в результате чего застрял в аэропорту Египта.

Соответствующие его слова передает ТСН.

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"В мае 2018 года я решил отдохнуть. Я отдыхал в Египте. И чем увенчался мой отдых. После того, как я уже отдохнул, я пытался добраться домой, я должен был попасть на работу и выйти вовремя, я имел очень важное мероприятие. Но когда мы приехали уже в аэропорт оказалось, что самолета нет", – отметил он.

По словам Иванова, он пользовался услугами туроператора JoinUp, и в итоге самолет домой пришлось ждать более полусуток в зоне, где не было созданы хотя бы минимальные условия для отдыха.

"Я выбился вообще из графика, и, соответственно, я не получил никакого возмещения ни от оператора, ни от авиакомпании", – убеждает представитель СМИ.

Кроме того, ведущий заметил, что туристов даже заставили собственноручно складывать в самолет свои чемоданы.

Напомним, недавно из-за массовых задержок чартерных рейсов украинские туристы массово не могли вернуться домой из популярных курортных стран, в частности из Туниса, Испании, Албании и Грузии. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, к авиакомпаниям-нарушителям будут приняты жесткие санкции.