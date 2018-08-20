15:01
20 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
27°C 16°C
  • вторник
    29°C 18°C
  • среда
    22°C 14°C
  • четверг
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Щучка Путина. Вайкулистый инфантилизм
Вєсті Кремля
18:55, 18 августа
Вести.UA. Жир. Тайна нейтрализации Медведчука. Чем Савченко заняла свои руки
Вєсті.UA
18:22, 18 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Бытовая техника
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Популярный телевизор Xiaomi Mi TV 4A можно приобрести на официальном сайте: цена техники

128 Читати новину українською
Телевизор Xiaomi Mi TV 4A
Телевизор Xiaomi Mi TV 4A / Фото из открытых источников

Ранее компания Xiaomi представила серию телевизоров Mi TV 4A на индийском рынке. Эта линейка уже получила огромную популярность. Поэтому китайская корпорация решила запустить продажу техники на официальном сайте.

Об этом пишет prostotech.com.

Так, на официальном интернет-магазине компании Mi.com доступны обе модели Mi TV 4A на 32 и 43 дюйма. За 32-дюймовая модель Mi TV 4A по цене Rs. 13999 ($ ​​201), а 43-дюймовую модель надо заплатить 22999 рупий (330 долларов или 9100 гривен). На этот товар компания обещает стандартную гарантию на один год, а также предлагает дополнительную годовую гарантию на функциональную панель.

Читайте также: Xiaomi поставила собственный рекорд по продаже телевизоров

Mi TV 4A получил 4-ядерный процессор Amlogic T962 и ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти.

32-дюймовое устройство имеет 2 порта USB, 3 порта HDMI, а 43-дюймовая модель оснащена 3 портами USB, 3 портами HDMI и портом S/PDIF. Оба имеют порт AV, порт Ethernet, Wi-Fi Connectivity и 3,5-мм аудиоразъем.

Серия Mi TV 4A также оснащена системой PatchWall, которая предлагает понятный интерфейс и легкий доступ к более чем 500 тысяч+ часам контента. Он также рекомендует онлайн и офлайн-контент в зависимости от поведения пользователей телевизора.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Xiaomi Бытовая техника
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему украинские спортсмены в России становятся объектами травли со стороны россиян
сегодня, 14:00 Почему украинские спортсмены в России становятся объектами травли со стороны россиян
Ігор Саджениця
"Мег": всесильний Стетхем проти суперакули
сегодня, 13:01 "Мег": всесильний Стетхем проти суперакули
Юлія Ліпенцева
Рейдерство в Украине: как вернуть то, что у вас отобрали
сегодня, 12:00 Рейдерство в Украине: как вернуть то, что у вас отобрали
Ілля Кенігштейн
Фактор секретности: за что в "ЛНР" могут обвинить в предательстве
сегодня, 08:37 Фактор секретности: за что в "ЛНР" могут обвинить в предательстве
Ольга Черненко
Первое поражение "Александрии", волевой характер "Карпат": главные итоги 5-го тура УПЛ
сегодня, 08:28 Первое поражение "Александрии", волевой характер "Карпат": главные итоги 5-го тура УПЛ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук