Популярный телевизор Xiaomi Mi TV 4A можно приобрести на официальном сайте: цена техники

Ранее компания Xiaomi представила серию телевизоров Mi TV 4A на индийском рынке. Эта линейка уже получила огромную популярность. Поэтому китайская корпорация решила запустить продажу техники на официальном сайте.

Об этом пишет prostotech.com.

Так, на официальном интернет-магазине компании Mi.com доступны обе модели Mi TV 4A на 32 и 43 дюйма. За 32-дюймовая модель Mi TV 4A по цене Rs. 13999 ($ ​​201), а 43-дюймовую модель надо заплатить 22999 рупий (330 долларов или 9100 гривен). На этот товар компания обещает стандартную гарантию на один год, а также предлагает дополнительную годовую гарантию на функциональную панель.

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Mi TV 4A получил 4-ядерный процессор Amlogic T962 и ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти.

32-дюймовое устройство имеет 2 порта USB, 3 порта HDMI, а 43-дюймовая модель оснащена 3 портами USB, 3 портами HDMI и портом S/PDIF. Оба имеют порт AV, порт Ethernet, Wi-Fi Connectivity и 3,5-мм аудиоразъем.

Серия Mi TV 4A также оснащена системой PatchWall, которая предлагает понятный интерфейс и легкий доступ к более чем 500 тысяч+ часам контента. Он также рекомендует онлайн и офлайн-контент в зависимости от поведения пользователей телевизора.

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