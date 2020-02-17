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      Популярный в Днепре ведущий Александр Усачев погиб в ДТП: фото, видео

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      В ДТП в Днепре погиб ведущий Александр Усачев / Колаж 24 канала

      В Днепре вечером 16 февраля произошло жуткое ДТП: автомобиль Audi на скорости влетел в 3 пешеходов. На месте аварии погиб 30-летний Александр Усачев – популярный ведущий праздников и организатор мероприятий в Днепре. Его дочь, которая также пострадала в ДТП, сейчас находится в реанимации.

      О гибели ведущего пишут его друзья и знакомые в соцсетях. Они отмечают, что Александр был очень светлым и творческим человеком, занимался организацией праздников.

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      Наша потеря – Саша Усачев. Для себя и не жил практически. Яркий и творческий, добрый, фантастически отзывчивый. Его знала и любила вся детвора... И не только детвора,
      пишет Владимир Мамченко.

      Погибший Александр только в январе этого года отпраздновал юбилей – ему исполнилось 30 лет.


      Ведущий Александр Усачев погиб в ДТП в Днепре / фото с фейсбука

      В страшной аварии также пострадала 4-летняя дочь ведущего Надежда. Сейчас она находится в реанимации.

      "У ребенка перелом затылочной кости, перелом бедра и еще несколько небольших переломов. Девочка оказалась носителем кардиостимулятора. Он работает стабильно. Ребенок в реанимации. Ее состояние оценивается, как тяжелое стабильное" , – рассказал "Информатору" заведующий приемного отделения Игорь Майденко.

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      Что известно о ДТП, в котором погиб ведущий Усачев?

      Смертельная авария произошла вечером 16 февраля на перекрестке Слобожанского проспекта и Воронежской улицы в Днепре. Автомобиль Audi убегал от полиции и врезался в трех пешеходов, которые собирались перейти дорогу. Удар был такой силы, что люди разлетелись на несколько метров в сторону. В результате погиб Александр Усачев, а его дочь и еще один человек попали в больницу.

      Смертельное ДТП в Днепре: видео (18+)

       

      Заметим, перед ДТП водителя иномарки преследовали правоохранители. Он находился в розыске за вымогательство и грабежи, а в салоне авто вместе с ним был похищенный мужчина. Убегая, злоумышленник вылетел на обочину, где и сбил пешеходов. Водителя задержали на месте аварии. В машине правоохранители также нашли огнестрельное оружие.


      Задержание водителя, устроившего смертельное ДТП в Днепре

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Жертвы Постраждалі Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП Новости Днепра
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