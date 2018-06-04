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Популярный завтрак назвали опасным для здоровья

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"Классический" завтрак оказался опасным / Unsplash

Ученые развенчали популярный миф о пользе яичницы с беконом или колбасой, которую многие привыкли есть на завтрак.

Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на исследование ученых из Швеции.

Исследователи заявили, что завтракая яичницей с мясом люди имеют высокие шансы получить проблемы с поджелудочной железой. Также такой завтрак может стать и причиной ожирения.

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"50 граммов жареного красного мяса, съедаемых каждый день, повышают риск развития рака поджелудочной железы на 19%. 100 граммов такого блюда (примерно столько весят два традиционных кусочки бекона к яичнице) увеличивают такой риск уже на 40%", – утверждают ученые.

Они отмечают, что несколько полезным будет завтракать вареными яйцами, однако и такой набор имеет определенные риски.

К слову, 90% крупных украинских производителей мяса используют на фермах во время выращивания животных вредные антибиотики, которые разрушают организм человека.

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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