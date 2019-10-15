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      Популярный лоукостер Ryanair будет летать из Херсона

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      Ryanair в Херсоне – когда Ryanair запустит рейсы Херосн – Краков
      Лоукостер Ryanair с декабря запускает рейсы из Херсона в польский Краков / Getty Images

      Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair в ближайшее время запускает прямые авиарейсы из Херсона в польский Краков. Таким, образом Херсон станет пятым украинским городом, где работает этот перевозчик.

      Как во время пресс-конференции в Киеве сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, Ryanair начнет осуществлять прямые рейсы из Херсона в Краков и обратно уже в этом году, а именно с 21 декабря. Информацию о заходе в Херсон также подтвердил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан, пишет информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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      Рейсы из Херсона в Краков будут проходить два раза в неделю. Правда, минимальная цена билетов пока неизвестна. Кроме того, на сайте авиаперевозчика приобрести билеты на анонсированные маршруты пока невозможно, в то же время Херсон отсутствует в системе бронирования.

      Также в 2020 году Ryanair планирует расширить количество маршрутов из Харькова. В частности, отсюда авиакомпания начнет летать в польский аэропорт "Модлин", что рядом с Варшавой, и в Будапешт.

      Что известно о деятельности Ryanair в Украине

      Эта ирландская лоукост-авиакомпания зашла на украинский рынок в 2018 году. Сначала они летали только из двух украинских городов – Киева (аэропорт "Борисполь") и Львова. В июне 2019 года лоукостер начал выполнять рейсы из Харькова и Одессы.

      Если учитывать анонсированные рейсы, авиакомпания Ryanair и ее дочерний лоу-кост Laudamotion в летнем сезоне 2020 года будет осуществлять рейсы по 45 направлениям из 5 городов Украины: Киева, Львова, Одессы, Херсона и Харькова. Таким образом, в 2020 году они намерены перевезти на украинских маршрутах 2,1 миллиона пассажиров, а это на 33% превысит показатель 2019 года.

      Интересно! Ryanair устроил масштабную распродажу билетов из Украины от 5 евро

      Ежедневно Ryanair осуществляет более 2400 перелетов в и из 200 аэропортов, расположенных в 37 странах. В прошлом финансовом году компания перевезла 130,3 миллиона человек. Сегодня ее парк насчитывает 460 самолетов Boeing-737.

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      Теги: Новости Украины авиация Новости Херсона Ryanair
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