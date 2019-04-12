Попытки сломать Украину, или О чем договаривались Медведчук и Путин

Накануне 2-го тура выборов президента, кум президента России Владимира Путина, Виктор Медведчук заявил, что поддерживаемые РФ коллаборанты Донбасса и сама Россия согласны на автономию контролируемых ими территорий в составе Украины.

Такое предложение напоминает развод гопника из подворотни отобравшего у вас чемодан и требующего за возвращение чемодана деньги: "Ну что берешь свой чемодан за червонец? Да, или нет? Даю минуту на ответ, иначе "продам" тебе твой чемодан за полтинник".

На самом деле, Путин и его организованная преступная группа (ОПГ) умышленно удерживают временно оккупированные территории Украины и делают все возможное для этого, чтобы украинское общество и международное сообщество по умолчанию смирилось с потерей Крыма и части Донбасса.

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С другой стороны, как известно, новый-старый план, является очередной попыткой воткнуть в политическое тело Украины подконтрольные России вменено оккупированные территории вместе с бандитами, террористами, коллаборантами предавшими Украину. И осевшими российскими наемниками и убийцами, убивавшими украинцев, лишавшими их имущества и будущего. Таким образом, Путин и его ОПГ планируют через удерживаемые и управляемые территории подорвать политический суверенитет и национальную безопасность Украины, чтобы развалить Украину изнутри и захватить ее суверенные территории.

Однако нормы международного права и законодательство Украины не позволят этому осуществится.

Открываем нормы международного права и внимательно читаем:

Определение агрессии

Утверждено резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1974 года

Статья 3: Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:

а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;

b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;

с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;

d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;

e) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения;

f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;

g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.

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Статья 4: Вышеприведенный перечень актов не является исчерпывающим, и Совет Безопасности может определить, что другие акты представляют собой агрессию согласно положениям Устава.

Статья 5

1. Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии.

2. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность.

3. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.

P. S. Итак, все фактически за небольшим исключением, все что творит Россия со временно оккупированным ей же Донбассом перечислено в ст. 3 и подпадает под определение агрессии.

Часть 3 статьи 5 Определения агрессии гласит, что "никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными". Это означает, что статус ОРДЛО (отдельных районов донецкой и луганской областей), не может быть изменен в результате российской агрессии, или на условиях страны-агрессора.

Статья 111 Уголовного кодекса Украины дает широкое толкование госизмены:

1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, –

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

P. P. S. Иными словами, любое лицо, президент, либо депутаты, если в интересах страны-агрессора, вне зависимости от различных обстоятельств, например, подкупа, шантажа со стороны Путина и его ОПГ, в условиях российской военной агрессии и оккупации, временно оккупированных территорий попытаются законодательно изменить правовой статус ОРДЛО, то президента и депутатов можно привлечь к уголовной ответственности по статье 111 Уголовного кодекса Украины.

Все то же самое касается и временно аннексированного Россией АР Крым.

Далее, читаем Римский статут Международного уголовного суда

Статья 5: Преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда

1. Юрисдикция Суда ограничивается самыми серьезными преступлениями, вызывающими озабоченность всего международного сообщества. В соответствии с настоящим

Статутом Суд обладает юрисдикцией в отношении следующих преступлений:

a) преступление геноцида;

b) преступления против человечности;

c) военные преступления;

d) преступление агрессии.

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P. P. P. S. В статье 5 римского статута МУС перечислены все те, самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность всего международного сообщества, что творят российские оккупанты во временно оккупированном Россией Крыму и на Донбассе.

Что в нормальном обществе делают с гопниками и особо опасными преступниками? Их немедленно изолируют от общества и немедленно осуждают к лишению свободы. Россия должна пройти свой Нюрнбергский процесс, на котором путинский режим юридически будет признан преступным и фашистским, наравне с Гитлеровским режимом.

Как юридически, так материально и морально, России (или тому субъекту, что от нее останется) придется возместить Украине весь ущерб причиненный аннексией Крыма и оккупацией Донбасса в полном объеме. Только после выполнения вышеуказанных условий между Россией и Украиной возможен мир. Такова формула окончания этой преступной путинской войны.

К сожалению, депутаты Верховной Рады нынешнего 8-го созыва оказались неспособными элементарно принять закон о ратификации римского статута МУС. Оказался неспособным и действующий президент, как субъект законодательной инициативы внести в Верховную Раду соответствующий законопроект.

Если бы Римский Статут удалось ратифицировать, хотя б в 2015 году, а потом Украине как стране жертве российской военной агрессии занять активную правовую позицию, то Международный уголовный суд уже выдал бы ордер на арест Путина и членов его военно-террористической ОПГ. В таком случае к России были бы применены санкции другого характера. С президентом, находящимся в международном розыске под международным уголовным правосудием не стал бы встречаться ни один уважающий себя глава государства. Этот фактор существенно усилил бы экономическую и политическую изоляцию России.

Но сейчас на всей этой неспособностью политического руководства Украины по защите надлежащим образом от российской агрессии пользуется Медведчук.

Если бы политическое руководство Украины изначально после вероломного нападения России на Украину действовало в соответствии с международным правом, использовало все необходимые международные и внутреннеправовые механизмы для защиты Украины, то подобных предложений не возникало. Полагаю, что избиратели дадут надлежащую оценку деятельности действующего политического руководства Украины на выборах.

Подобные опасные "предложения" появляются там, где имеются существенные правовые проблемы, связанные с применением права.

Будапештский переговорный формат вместо Медведчука, эти изменения во внешней политики должно реализовать новое политическое руководство Украины. Для того, чтобы Украина перестала быть объектом и наконец-то стала полноценным субъектом международных отношений и начала реализовывать собственную внешнюю политику, основанную на нормах международного права, с учетом собственных национальных интересов.

Автор: Юрий Шулипа

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