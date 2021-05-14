Попытка изнасилования 3-летнего в Одессе: почему у истицы забрали 6 детей
Правоохранители начали расследование обращения одесситки относительно возможного изнасилования ее 3-летнего сына. Подозреваемого соседа задержали и доставили в отделение. При проверке семья ребенка оказалась неблагополучной и из нее забрали 6 детей.
Источник:полиция Одесской области
Это все случилось 14 мая. После этого, ребенка осмотрел эксперт и не обнаружил никаких повреждений на теле. Теперь с мальчиком работают психологи.
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Мать мальчика сообщила, что ее не было дома, когда сосед зашел в квартиру. Это случилось примерно в 5 часов утра.
Женщина сказала, что оставила 3-летнего на свою несовершеннолетнюю дочь, которая спала. Женщина считает, что сосед совершил с ребенком "действия сексуального характера". Это случилось в доме в переулке Вильгельма Габсбурга. Он расположен в Приморском районе Одессы.
Почему дело завели на мать ребенка
- Правоохранители после обращения об изнасиловании посетили семью заявительницы.
- Они выяснили, что женщина и ее муж ведут аморальный образ жизни.
- Также оказалось, что их шестеро детей воспитываются в ужасных условиях.
- Из-за этого служба по делам детей приняла решение об изъятии их у родителей.
- Сейчас полицейские начали расследование по статье о злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком.
- Также, назначили ряд судебно-медицинских экспертиз.
- Если вину женщины докажут ей грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.
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