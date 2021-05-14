Правоохранители начали расследование обращения одесситки относительно возможного изнасилования ее 3-летнего сына. Подозреваемого соседа задержали и доставили в отделение. При проверке семья ребенка оказалась неблагополучной и из нее забрали 6 детей.

Это все случилось 14 мая. После этого, ребенка осмотрел эксперт и не обнаружил никаких повреждений на теле. Теперь с мальчиком работают психологи.

Этот случай Пытался изнасиловать 3-летнего мальчика: в Одессе задержали мужчину – фото

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Мать мальчика сообщила, что ее не было дома, когда сосед зашел в квартиру. Это случилось примерно в 5 часов утра.

Женщина сказала, что оставила 3-летнего на свою несовершеннолетнюю дочь, которая спала. Женщина считает, что сосед совершил с ребенком "действия сексуального характера". Это случилось в доме в переулке Вильгельма Габсбурга. Он расположен в Приморском районе Одессы.

Почему дело завели на мать ребенка

Правоохранители после обращения об изнасиловании посетили семью заявительницы.

Они выяснили, что женщина и ее муж ведут аморальный образ жизни.

Также оказалось, что их шестеро детей воспитываются в ужасных условиях.

Из-за этого служба по делам детей приняла решение об изъятии их у родителей.

Сейчас полицейские начали расследование по статье о злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком.

Также, назначили ряд судебно-медицинских экспертиз.

Если вину женщины докажут ей грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.

Обратите внимание! В Днепропетровской области завершили расследование сексуального насилия в детском доме. Впоследствии будут судить мужчину, который, вероятно, насиловал и заставлял смотреть порнографию 13-летнюю девочку. Злоумышленник был основателем этого детского дома семейного типа.