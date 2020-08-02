Попытка изнасилования в поезде: напавший ехал "зайцем", а проводники не хотели вызвать полицию
Анастасия Луговая пострадала от нападения мужчины (подозреваемый – Виталий Рудзько) в поезде Мариуполь – Киев. У женщины сотрясение мозга, перелом челюсти и многочисленные гематомы. В вагоне женщине, по ее словам, никто не помог, более того – проводники просили не писать заявление, потому как нападавший ехал "зайцем".
"В каждый зуб вставили шины, чтобы держали. Гематомы везде. По всей голове. Он с меня сорвал серьги, их украл, украл мой паспорт", – рассказала женщина ТСН.
Детали истории здесь Неадекват избил и хотел изнасиловать женщину в поезде: суд арестовал злоумышленника
Анастасия Луговая вспомнила другие детали той тяжелой ночи. Когда нападавший бил ее и пытался изнасиловать, женщина кричала и звала на помощь, однако сначала "никто не вышел на помощь, никто не помог".
Лишь впоследствии проводник вагона, в котором женщина с ребенком ехали, призналась, что слышала крики, но "не понимала, кто" кричит. А помогла Луговой проводница из соседнего вагона.
"Она вызвала начальника поезда, и уже когда он пришел, со мной поговорил, они его задержали", – рассказала пострадавшая.
После того как от нападавшего удалось вырваться, его 3 часа охраняло руководство поезда. На перроне в Киеве все это время ждал муж Анастасии.
И в течение этого времени, как "5 каналу" рассказала Анастасия Луговая и подтвердил ее муж Владимир Захаренков, проводники специально не вызывали полицию и предлагали деньги – именно для того, чтобы женщина в полицию не обращалась.
"Как потом оказалось, он (нападавший – 24 канал) ехал в этом поезде "зайцем", – сказал Захаренков. Именно поэтому, мол, проводники не хотели вызвать полицию, а вызвал ее сам муж пострадавшей.
Проводники говорили ей: "Не вызывай полицию, пожалуйста. Он готов заплатить". Настя сказала: "Нет, я никаких средств от него не приму. Только правосудие". А проводники сказали: "Тогда мы готовы заплатить все, что у нас есть". Назвали какую-то определенную сумму. Они, в принципе, предложили взятку, чтобы она не доводила это дело до суда. Потому что, говорили, нас уволят с работы,
– рассказал Владимир Захаренков.
Тем временем свидетель жутких событий, 6-летний сын Луговой Захар, с понедельника будет посещать психолога.
Он столько раз пересказывал эту историю. Каждый раз проживал это и каждый раз доходил до слез. Он говорит: "Мамочка, прости, что я тебя не спас",
– добавил Захаренков.
Анастасия Луговая же отметила, что решилась все рассказать, чтобы призвать людей не быть равнодушными и не бояться действовать, если кто-то рядом зовет на помощь.
Коротко о нападении и попытке изнасилования в поезде
- В поезде Мариуполь – Киев 31 июля мужчина (впоследствии установлено, что это трижды судимый Виталий Рудзько 1975 года) в одних трусах проник в купе женщины, где она находилась с 6-летним сыном, избил женщину и пытался ее изнасиловать. Когда поезд прибыл в Киев, обидчика задержали правоохранители.
В фейсбуке прокуратуры Киева сообщили, что мужчине, который напал на пассажирку в поезде, грозит до 7 лет тюрьмы. О подозрении ему сообщили по следующим статьям:
- Часть 1 статьи 153 УК – сексуальное насилие,
- Часть 2 статьи 122 – умышленное средней тяжести телесное повреждение.
По меньшей мере до 28 сентября подозреваемый Виталий Рудзько безальтернативно будет находиться в СИЗО.