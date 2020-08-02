Анастасия Луговая пострадала от нападения мужчины (подозреваемый – Виталий Рудзько) в поезде Мариуполь – Киев. У женщины сотрясение мозга, перелом челюсти и многочисленные гематомы. В вагоне женщине, по ее словам, никто не помог, более того – проводники просили не писать заявление, потому как нападавший ехал "зайцем".

"В каждый зуб вставили шины, чтобы держали. Гематомы везде. По всей голове. Он с меня сорвал серьги, их украл, украл мой паспорт ", – рассказала женщина ТСН .

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Анастасия Луговая вспомнила другие детали той тяжелой ночи. Когда нападавший бил ее и пытался изнасиловать, женщина кричала и звала на помощь, однако сначала " никто не вышел на помощь, никто не помог ".

Лишь впоследствии проводник вагона, в котором женщина с ребенком ехали, призналась, что слышала крики, но "не понимала, кто" кричит . А помогла Луговой проводница из соседнего вагона.

" Она вызвала начальника поезда, и уже когда он пришел, со мной поговорил, они его задержали ", – рассказала пострадавшая.

После того как от нападавшего удалось вырваться, его 3 часа охраняло руководство поезда. На перроне в Киеве все это время ждал муж Анастасии.

И в течение этого времени, как " 5 каналу" рассказала Анастасия Луговая и подтвердил ее муж Владимир Захаренков, проводники специально не вызывали полицию и предлагали деньги – именно для того, чтобы женщина в полицию не обращалась.

"Как потом оказалось, он (нападавший – 24 канал) ехал в этом поезде "зайцем", – сказал Захаренков. Именно поэтому, мол, проводники не хотели вызвать полицию, а вызвал ее сам муж пострадавшей.

Проводники говорили ей: "Не вызывай полицию, пожалуйста. Он готов заплатить". Настя сказала: "Нет, я никаких средств от него не приму. Только правосудие". А проводники сказали: "Тогда мы готовы заплатить все, что у нас есть". Назвали какую-то определенную сумму. Они, в принципе, предложили взятку, чтобы она не доводила это дело до суда. Потому что, говорили, нас уволят с работы,

– рассказал Владимир Захаренков.

Тем временем свидетель жутких событий, 6-летний сын Луговой Захар, с понедельника будет посещать психолога.

Он столько раз пересказывал эту историю. Каждый раз проживал это и каждый раз доходил до слез. Он говорит: "Мамочка, прости, что я тебя не спас",

– добавил Захаренков.

Анастасия Луговая же отметила, что решилась все рассказать, чтобы призвать людей н е быть равнодушными и не бояться действовать, если кто-то рядом зовет на помощь.

Коротко о нападении и попытке изнасилования в поезде

В поезде Мариуполь – Киев 31 июля мужчина (впоследствии установлено, что это трижды судимый Виталий Рудзько 1975 года) в одних трусах проник в купе женщины, где она находилась с 6-летним сыном, избил женщину и пытался ее изнасиловать. Когда поезд прибыл в Киев, обидчика задержали правоохранители.

В фейсбуке прокуратуры Киева сообщили, что мужчине, который напал на пассажирку в поезде, грозит до 7 лет тюрьмы. О подозрении ему сообщили по следующим статьям:

Часть 1 статьи 153 УК – сексуальное насилие,

Часть 2 статьи 122 – умышленное средней тяжести телесное повреждение.

По меньшей мере до 28 сентября подозреваемый Виталий Рудзько безальтернативно будет находиться в СИЗО.