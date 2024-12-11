Сейчас идет расследование относительно объявления военного положения в Южной Корее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap.

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Экс-министр обороны Южной Кореи остается в изоляторе

Об инциденте изданию Yonhap сообщил представитель пенитенциарной службы в среду, 11 декабря.

Попытка самоубийства была неудачной. Теперь Ким находится в камере изолятора.

По сообщению главы исправительного учреждения, состояние здоровья бывшего министра обороны Южной Кореи остается стабильным.

Напомним, что 3 декабря южнокорейский президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил введение "чрезвычайного военного положения" в стране. После этого в Корее начались беспорядки.

Через несколько часов правительство признало это решение недействительным и отменило его.

Юн Сок Йоль и его жена фигурируют в ряде коррупционных скандалов, из-за чего имеют низкий уровень доверия народа. Военным положением президент пытался сохранить свою власть, но это ему не помогло.

Теперь ему запретили выезжать из страны и начали расследование о введении военного положения.