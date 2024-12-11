Экс-министр обороны Южной Кореи совершил попытку самоубийства в СИЗО, – СМИ

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен пытался покончить жизнь самоубийством в тюрьме Сеула. Он там находится по обвинению в недавних беспорядках в стране.

Сейчас идет расследование относительно объявления военного положения в Южной Корее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap.

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Экс-министр обороны Южной Кореи остается в изоляторе

Об инциденте изданию Yonhap сообщил представитель пенитенциарной службы в среду, 11 декабря.

Попытка самоубийства была неудачной. Теперь Ким находится в камере изолятора.

По сообщению главы исправительного учреждения, состояние здоровья бывшего министра обороны Южной Кореи остается стабильным.

Напомним, что 3 декабря южнокорейский президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил введение "чрезвычайного военного положения" в стране. После этого в Корее начались беспорядки.

Через несколько часов правительство признало это решение недействительным и отменило его.

Юн Сок Йоль и его жена фигурируют в ряде коррупционных скандалов, из-за чего имеют низкий уровень доверия народа. Военным положением президент пытался сохранить свою власть, но это ему не помогло.

Теперь ему запретили выезжать из страны и начали расследование о введении военного положения.

Кризис в Южной Корее может повлиять на ситуацию в Украине

В Южной Корее пытались объявить импичмент президенту Юн Сок Йолю. Пока этого сделать не удалось из-за неявки депутатов правящей партии.

Однако впоследствии Демократическая партия Кореи заявила о намерениях провести специальную сессию 11 декабря, чтобы повторно рассмотреть законопроект об импичменте Юна. Там говорят, что будут настаивать на этом снова и снова.

Эта партия не занимает проукраинскую позицию. Ее представители заблокировали поставки летального оружия для Украины. Кроме того, демократы потребовали отстранить каждого чиновника, который поддержит отправку южнокорейских инструкторов, чтобы противодействовать армии КНДР.

Также Демократическая партия поддерживает политику примирения с Северной Кореей.

Это все может сыграть на руку России, Китаю и КНДР. Лидеры этих стран наблюдают за развитием событий в Южной Корее и надеются, что этот кризис подорвет военное присутствие и влияние США в регионе.