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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Попытка дестабилизировать Украину: в Госдепе США оценили действия России в Азовском море

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Госдепартамент США раскритиковал действия России в Азовском море
Госдепартамент США раскритиковал действия России в Азовском море / Фото из открытых источников

В Государственном департаменте США выступили в поддержку суверенитета Украины и подчеркнули, что действия России в Азовском море являются попыткой дестабилизации украинского государства.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Мы считаем преграды международному транспортному судоходству в Азовском море со стороны России очередным примером попыток РФ дестабилизировать Украину. США продолжают поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность в международно признанных границах. Мы также призываем Россию прекратить создавать препятствия международному транспортному судоходству в Азовском море", – заявили в Госдепе.

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Напомним, за последние три месяца Россия задержала уже более 150 судов, направлявшихся в порты Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия на оккупированной ею территории увеличивает свое военное присутствие и из-за этого ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.

Украина проводит переговоры с европейскими и американскими партнерами относительно ввода санкций против черноморских портов России за блокаду Азовского моря.

При этом, как заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, Украина рассматривает разные сценарии разблокировки Азовского моря, в том числе силовой.

Теги: Новости России Новости США Новости политики Новости Украины Украина – Россия Водный транспорт
Источник: 24 Канал
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