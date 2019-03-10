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      Попытка "Нацкорпуса" прорваться к Порошенко в Черкассах: пострадали 22 полицейских

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      Во время попытки "Нацкорпуса" прорваться к Порошенко в Черкассах пострадали 22 полицейских
      Во время попытки "Нацкорпуса" прорваться к Порошенко в Черкассах пострадали 22 полицейских / Npu.gov.ua

      В результате столкновения в Черкассах 9 марта во время попытки представителей "Нацкорпуса" прорваться на выступление президента Петра Порошенко, пострадало 22 работника полиции.

      Именно столько правоохранителей, которые получили травмы в результате столкновения, обратились в больницу по состоянию на 9:00 10 марта, сообщили в полиции. Из этого числа 19 правоохранителей госпитализировали.

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      Что известно о столкновениях в Черкассах 9 марта?

      Представители "Нацкорпуса" вышли на акцию по случаю визита в Черкассы президента Петра Порошенко. Сначала члены организации пришли к дворцу "Дружбы народов", где выступал глава государства, и хотели подойти ближе к сцене. Однако им помешали правоохранители. Именно тогда вспыхнули столкновения с полицией, в результате чего пострадали правоохранители.

      В полиции говорят, что члены "Нацкорпуса" провоцировали на драку прохожих, применили к правоохранителям газ раздражающего действия, физическую силу, подожгли файеры и попытались заблокировать кортеж президента.

      В конце концов, полиции удалось оттеснить представителей "Нацкорпуса". Правоохранители открыли 2 дела по факту столкновений.

      Перед инцидентом в Черкассах активисты "Нацкорпуса" вместе с ветеранами войны на Донбассе пришли на Майдан Независимости в Киеве. Участники этой акции пытались привлечь внимание общества к скандалу с хищением в "Укроборонпроме".

      Что "Нацкорпус" требовал от Порошенко?

      Активисты требовали от президента честного расследования скандального дела о коррупции в госпредприятии "Укроборнпром". В частности, требовали посадить фигурантов дела – заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря.

      Смотрите видео с места столкновений в Черкассах:

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?
      Журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Эти детали поставлялись через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составляет не менее 250 миллионов гривен.

      Согласно данным расследования, к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпром" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузня на Рыбальском", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.

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      Теги: Протесты Новости Украины Новости политики Коррупционные схемы в Укроборонпроме Петр Порошенко Полиция Новости Черкасс столкновения
      Источник: 24 канал
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