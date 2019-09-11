Попытка взять еще один орган под контроль, – нардеп Гузь о роспуске ЦИК

Президент Владимир Зеленский направил в Раду представление с требованием досрочно распустить Центральную избирательную комиссию. Эта инициатива была достаточно неожиданной и может быть обусловленной желанием контролировать еще один из государственных органов.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал Игорь Гузь, народный избранник от депутатской группы "За будущее".

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Отметим, что причиной такого решения, по словам президента, стала "политическая предвзятость и недостаточная взвешенность" комиссии и судебные иски о ней.

По его мнению, решение о роспуске ЦИК пока не актуально. Гузь отметил, что был одним из тех членов профильного комитета, кто воздержался по этому вопросу.

Что говорит о роспуске ЦИК закон?Полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Для этого необходимы голоса не менее чем двух третей от ее конституционного состава.

Депутат рассказал, что спросил представителя президента в Раде Руслана Стефанчука, какие замечания серьезного сорта есть к ЦИК. Ведь он их не увидел ни от международных структур, ни от украинских, таких как ОПОРА.

Возможно, были какие-то помарки или не совсем идеальные решения. Но на выборах победил Зеленский, победила "Слуга народа". То есть фактически оппозиция. И не было больших замечаний. Я лично воспринимаю это как попытку командовать,

– заверил политик.

"Стефанчук ответил, что это обращаться в Раду по этому поводу – прерогатива президента. Так что 300 депутатов решат судьбу этого обращения. Как по мне это не ответ", – добавил Гузь.

И пояснил, что общество должно понимать основания. Ведь ЦИК избирается на семь лет – для того, чтобы быть органом, более-менее независимым от любого созыва парламента.

Народный депутат считает, что брать под свой контроль все структуры подряд, в том числе силовые, правительство, НАПК, ГБР, НАБУ, а теперь и ЦИК – это значит немного дисбалансировать власть.

Мы даем слишком много власти в одни руки. ЦИК должна быть взвешена и где-то отстранена. Надеюсь, что 300 голосов в зале не будет. Ибо просто потому, что захотелось – это не совсем правильно,

– отметил нардеп.

"Думаю, что реальная причина такой инициативы на Банковой – контролируемая Центральная избирательная комиссия", – подытожил Гузь.

К слову, в Центризбиркоме уже отреагировали на желание Зеленского распустить комиссию. Глава ЦИК Татьяна Слипачук утверждает, что ведомство под ее руководством работало независимо и "равноудаленно" от всех политических партий.