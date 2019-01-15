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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС BREXIT

      Попытки отъесть у кого-то хоть десятые доли процента могут повлиять на итог выборов, – Швец

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      Комики, евробляхеры, кандидаты-двойники уже присутствуют в президентской гонке к выборам 2019 года. Но это еще далеко не все сюрпризы.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политолог Леонид Швец.

      Читайте также: Кому "технические кандидаты" отдадут свои голоса на выборах: неожиданные схемы

      Он рассказал, что в "придворные тайны" не посвящен, но может спрогнозировать, что бюллетень будет очень длинный.

      На прошлых выборах был 21 кандидат, перед тем – 18. Теперь, пожалуй, достигнет 30,
      – подчеркнул политолог.

      "Мы уже видим "технических кандидатов" Анатолия Гриценко, потому что заявил о выдвижении Игорь Смешко, бывший руководитель СБУ. Еще один бывший руководитель СБУ уже участвует в гонке – это Валентин Наливайченко", – сказал Швец.

      Швець

      Политический обозреватель Леонид Швец

      И напомнил похожую ситуацию, как в 2010 году, когда основная борьба шла между Тимошенко и Януковичем, выдвигались Богословская и Супрун. Вместе они "отъели" 0,6%. Тогда это было неважно, все решалось во втором туре. А сейчас, когда разница в рейтинге кандидатов небольшая и речь идет о реальной борьбе за выход во второй тур – даже несколько десятых процента могут быть важными, если не определяющими.

      Кандидатов будет много, потому что попытки отъесть у кого-то даже десятые доли процента могут повлиять на итог выборов,
      – подчеркнул Леонид Швец.

      И подытожил: "Шутки шутками, но ожидать можно абсолютно чего угодно".

      Напомним, 8 марта 2019 года станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента, официальные результаты которого должны сообщить до 10 апреля. При необходимости второй тур состоится 21 апреля. До 3 июня избранный президент примет присягу на заседании Верховной Рады. Подробнее – в инфографике.

      Вибори президента 2019
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      Теги: Новости Украины Юлия Тимошенко Выборы Президента 2019 Инна Богословская Ульяна Супрун Виктор Янукович Валентин Наливайченко Анатолий Гриценко
      Источник: 24 канал
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