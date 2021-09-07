Поработила дочь в квартире: издевательства над харьковской школьницей начали расследовать

В Харькове 3 сентября полиции сообщили, что жительница Московского района в течение 4 недель не выпускала из квартиры 10-летнюю дочь. Ранее в сети сообщали, что порабощение длилось 3 месяца.

Однако эту информацию опровергли в полиции. Сейчас уже идет расследование этого инцидента.

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Обратилась за помощью бабушка

В полицию примерно в 10 вечера обратилась 60-летняя мать женщины, которая якобы не выпускала ребенка на улицу. Она также отметила, что ее дочь имеет психические расстройства и сейчас находится в стадии обострения.

Туда сразу направили патрульных, сотрудников ГСЧС и бригаду медиков. 36-летняя злоумышленница категорически отказалась открывать дверь. Поэтому в помещение решили проникнуть силой.

Каким было состояние школьницы

10-летняя девочка находилась в состоянии психоэмоционального напряжения. При этом телесных повреждений или физического истощения она не имела.

Ребенка передали под расписку 46-летнему отцу. А уже 6 сентября девочка пошла в школу. Ее мать доставили в Харьковскую областную клиническую психиатрическую больницу №3. Какой в диагноз у женщины – не разглашают.

Правоохранители начали устанавливать детали этого события. Будут ли открывать уголовное производство – неизвестно.

Бабушка частично все возразила

Newsroom пишет, что также это событие прокомментировала вице-мэр по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан. Она рассказала, что информация об этой девочке поступила в социальные службы 1 сентября. А 6 сентября в мэрию уже обратилась бабушка школьницы.

Она написала в объяснении, что информация о том, что длительное время удерживали внучку, не совсем верна. Она ходила в школу весь 4 класс. Летом дочь с внучкой раз в неделю ходили за продуктами, где покупали необходимые вещи, средства гигиены и канцелярские принадлежности,

– рассказала чиновница.

Также она добавила, что девочка 6 сентября пошла в школу. Сейчас она временно проживает с бабушкой, однако может переехать к отцу. Он уже обратился с соответствующим ходатайством в суд.

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