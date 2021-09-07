Поработила дочь в квартире: издевательства над харьковской школьницей начали расследовать
Источник:полиция Харьковщины
В Харькове 3 сентября полиции сообщили, что жительница Московского района в течение 4 недель не выпускала из квартиры 10-летнюю дочь. Ранее в сети сообщали, что порабощение длилось 3 месяца.
Однако эту информацию опровергли в полиции. Сейчас уже идет расследование этого инцидента.
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Обратилась за помощью бабушка
В полицию примерно в 10 вечера обратилась 60-летняя мать женщины, которая якобы не выпускала ребенка на улицу. Она также отметила, что ее дочь имеет психические расстройства и сейчас находится в стадии обострения.
Туда сразу направили патрульных, сотрудников ГСЧС и бригаду медиков. 36-летняя злоумышленница категорически отказалась открывать дверь. Поэтому в помещение решили проникнуть силой.
Каким было состояние школьницы
10-летняя девочка находилась в состоянии психоэмоционального напряжения. При этом телесных повреждений или физического истощения она не имела.
Ребенка передали под расписку 46-летнему отцу. А уже 6 сентября девочка пошла в школу. Ее мать доставили в Харьковскую областную клиническую психиатрическую больницу №3. Какой в диагноз у женщины – не разглашают.
Правоохранители начали устанавливать детали этого события. Будут ли открывать уголовное производство – неизвестно.
Бабушка частично все возразила
Newsroom пишет, что также это событие прокомментировала вице-мэр по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан. Она рассказала, что информация об этой девочке поступила в социальные службы 1 сентября. А 6 сентября в мэрию уже обратилась бабушка школьницы.
Она написала в объяснении, что информация о том, что длительное время удерживали внучку, не совсем верна. Она ходила в школу весь 4 класс. Летом дочь с внучкой раз в неделю ходили за продуктами, где покупали необходимые вещи, средства гигиены и канцелярские принадлежности,
– рассказала чиновница.
Также она добавила, что девочка 6 сентября пошла в школу. Сейчас она временно проживает с бабушкой, однако может переехать к отцу. Он уже обратился с соответствующим ходатайством в суд.
Что было известно ранее
- Учителя школы, где учится девочка, не могли связаться ни с ней, ни с ее мамой.
- Поэтому они сразу начали бить тревогу.
- Соседи девочки отказались рассказывать, что происходит.
- Родственники ранее обращались во все возможные инстанции.
- Также подали в суд, чтобы сменить место жительства ребенка.
- Эта семья уже находилась на учете социальных служб.