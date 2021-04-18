Порада Єрмака про вихід з "ЄС": Джемілєв розповів, які б питання "могли вирішуватись швидше"
За словами Мустафи Джемілєва, Андрій Єрмак розмовляв з ним про пришвидшене розв'язання питання деокупації Криму. Для цього він радив лідеру кримськотатарського народу вийти з фракції "Європейської Солідарності".
Источник:24 канал
Джемілєв також розповів, що Єрмак радив, щоб кримські татари в Раді створили свою депутатську групу "Крим" чи "Деокупація Криму".
Зауважте Це неможливо, – Джемілєв роз'яснив пропозицію Єрмака про вихід з "ЄС"
Там не тільки питання кримських татар, але й проблема деокупації Криму,
– наголосив Джемілєв.
Про які питання мовилося
- деокупація Донбасу;
- статус кримськотатарського народу. Це питання передбачає надання кримським татарам статусу корінного народу. Він має допомогим їм зберегти власну мову, культуру та самобутність;
- статус Автономної Республіки Крим – створення Кримськотатарської національної автономії, яка має захистити корінний народ півострова.
Джемілєв наголосив, що загалом мовилося про "пакет пропозицій", які кримські татари адресували Володимиру Зеленському.
Що хотів Єрмак
За словами лідера кримських татар, його народові запропонували заснувати у політиці "щось середнє" між провладною партією та опозицією.
"Єрмак (Андрій Єрмак – 24 канал) казав у тому плані, що з його точки зору було б непогано, якби усі депутати-кримські татари вийшли зі своїх фракцій і створили нову політичну силу і створили нову політичну силу", – зауважив Джемілєв.
Водночас він наголосив: Єрмак озвучив цю інформацію як пропозицію, а не ультиматум.
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