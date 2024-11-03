Мы можем поражать российские корабли хоть со станции "Академик Вернадский", – командир Group 13

Украинские пилоты из спецподразделения ГУР Group 13 могут управлять дронами из любой точки мира, где есть интернет. Это даже возможно с украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командира спецподразделения Group 13 с позывным "Тринадцатый" в эфире национального марафона.

К теме Россияне боятся репутационных потерь, – в Group 13 о работе вражеской авиации над Черным морем

Благодаря чему Group 13 может поражать корабли России с дальних точек

"Тринадцатый" рассказал, что украинские морские дроны способны действовать где угодно в мире. Однако это возможно только при наличии сети.

Дрон может быть в любой акватории, а наземная станция может быть в любой части мира. У нас есть станция "Вернадский" – мы можем на ней развернуться и оттуда пилоты будут управлять дронами,

– отметил командир спецподразделения Group 13.

К слову, "Тринадцатый" также отмечал, что самой сложной операцией для его спецподразделения было уничтожение вражеского корабля "Адмирал Котов". Российское судно дважды поражали в районе Босфора, прежде чем уничтожить в марте 2025 года.

Кроме того, разведчик сказал, что сейчас Черноморский флот России фактически заблокирован и не выполняет ни одну из своих функций.