Поражение для Трампа и хороший день для США, – западные СМИ о выборах в Конгресс

6 ноября американцы избрали новый состав Конгресса. В результате голосования демократы впервые за 8 лет восстановили контроль над Палатой представителей. Но проиграли большинство мест в Сенате республиканцам. Что изменит такая политическая перестановка сил и пошатнутся ли после промежуточных выборов позиции президента США Дональда Трампа – читайте в обзоре западных СМИ.

Как отмечает издание Advance, выборы в Конгресс-2018 важнее всех предыдущих. В некотором смысле их можно рассматривать как повторение выборов 2016 года, то есть снова решается вопрос, остановится ли Дональд Трамп или же возьмет верх. В то же время результат выборов во многом определит, какой Америка будет уже сегодня.

Что означают результаты

Итак, американцы выбрали 435 членов Палаты представителей, треть Сената и 36 губернаторов. Как распределились места можно посмотреть в подробной инфографике CNN. Согласно предварительным результатам экзит-полов, доминирование республиканцев в Сенате дает им возможность контролировать все критически важные назначения федеральных судей, включая кандидатов в Верховный суд, объясняет Fox News.

Но победа демократов в Палате представителей дает новую надежду либералам, которые хотят довести до конца расследование относительно возможного вмешательства России в выборы 2016 года и, возможно, даже устранить Трампа с поста. Победа демократов в Палате представителей обещает Америке противоречивые следующие два года, предшествующие президентским выборам-2020,

– замечают журналисты.

Кроме того, демократы также смогут помешать принятию многих законодательных намерений Трампа, в частности, финансирование строительства стены на границе с Мексикой и новое сокращение налогов для среднего класса, или же добиться значительных уступок по спорным вопросам, например, миграционная реформа.

Удар для Трампа

Потеря Палаты представителей является серьезным ударом для Трампа, которому теперь надо готовиться к новой обстановке на Капитолийском холме, где председатели комитетов Демократической партии обещают ограничить его власть, с чем Великая Старая партия (второе название Республиканской партии США – "24") не сталкивалась никогда, говорится в аналитическом материале CNN. Как только было объявлено о победе демократов, они пригрозили начать охоту на налоговую отчетность Трампа (он не единственный президент Америки, который до сих пор не отчитался о своих доходах – "24"), уточняют авторы публикации.

Он (Трамп) узнает, что закон написан и для него,

– прокомментировал результаты промежуточных выборов в Конгресс член Палаты представителей Джеррольду Надлер.

По его словам, главной целью этих избирательных гонок было привлечь Трампа к ответственности.



Потеря республиканцпми Палаты представителей предвещает неприятности для Трампа

Большая битва с Конгрессом

По мнению немецкого журнала Spiegel, результаты выборов в Конгресс предоставляют демократам сильный рычаг влияния. Они теперь смогут лучше контролировать и сдерживать главу Белого дома.

Американские избиратели наказали президента во время промежуточных выборов. Потеря большинства в Палате представителей стала поражением для Трампа и победой демократии в Америке,

– уверен автор статьи Роланд Неллес.

А влиятельное международное издание Financial Times прогнозирует для президента США большую битву с Конгрессом в последующие годы.

Это произойдет потому, что одна ветвь власти будет искать доказательства того, что Трамп является преступником. Он, в свою очередь, будет нападать на своих критиков. В разгар всего этого специальный прокурор США Роберт Мюллер завершит работу над докладом о том, не было ли сговора между Россией и штабом Трампа во время предвыборной кампании 2016 года.

"В целом может произойти много событий: процесс импичмента против Трампа; увольнение Мюллера; позитивное для Трампа решение Верховного суда против необходимости публикации его налоговых деклараций и прочее", – перечисляет журналист Эдвард Льюис.

Автор материала также акцентирует внимание на том, что впервые в Конгрессе будут представлены более 100 женщин, две из которых мусульманки, и многие из них – милленниалы. Почти все они демократы.

Вмешивалась ли Россия в этот раз?

Как утверждают в Министерстве внутренней безопасности США, нет. Точнее, американские спецслужбы не заметили ни одной успешной кибератаки со стороны иностранных государств на избирательные системы США в день выборов. Глава министерства Кирстен Нильсен заявила, что "нет никаких доказательств взлома избирательной инфраструктуры Америки, что мешало бы процессу голосования, изменило бы подсчет голосов или вызвало бы недоверие к такому подсчету".



Вмешательство России в выборы в Конгресс США: спецслужбы заявляют, что не заметили существенных или удачных кибератак, однак еще слишком рано делать выводы

Однако, издание The Hill отмечает, что информация о хакерских атаках может появиться и после выборов.

Несмотря на отсутствие признаков кибератак, официальные лица заявляют, что иностранное вмешательство остается серьезной угрозой для американских выборов. Компания Facebook вечером 6 ноября сообщила о том, что в канун выборов она закрыла свыше 100 аккаунтов, связанных с "Агентством интернет-исследований", более известным как российская фабрика троллей, которая распространяла дезинформацию в социальных медиа.

"Россия не оставила попыток повлиять на выборы в США", – пишут для The New York Times Джонатон Морган и Райан Фокс, руководители компании New Knowledge, занимающейся вопросами кибербезопасности.

Согласно исследованию, проведенному старшим аналитиком компании Крисом Шаффером, Кремль прсото сменил тактику вмешательства или разработал новую. По словам специалистов, их компания фиксирует больше российской активности в сети, чем было выявлено за аналогичный период перед выборами в 2016 году.

За октябрь исследователи компании собрали более 26 миллионов постов в соцсетях, касающихся промежуточных выборов 2018 года, пишут Морган и Фокс. "Мы также обнаружили более 400 сайтов, которые, как показывает наш анализ, вероятно, являются российскими пропагандистскими изданиями, нацеленными на американскую аудиторию. Мы подтвердили, что более 100 этих сайтов управляются российским правительством или, как мы считаем с высокой степенью уверенности, являются российскими,

– утверждают эксперты.

Главные выводы и прогнозы

Handelsblatt приводит семь тезисов относительно результатов и последствий промежуточных выборов в США-2018:

Популизм Трампа наткнулся на границы. Демократы показали президенту США, что ему есть чего опасаться. Трамп станет еще более агрессивным. Европе по-прежнему стоит быть настороже. Раскол в стране лишь усилится. Торговая война продолжится. После выборов в Конгресс начинается новая предвыборная борьба – президентская.

