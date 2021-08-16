Однако совершить запланированное преступление не удалось, поскольку крики ребенка услышала случайная прохожая. Задержанному 23 года и он ведет кочевой образ жизни.

Заметьте Заставлял 9-летнюю делать порнографию: в Киеве будут судить школьного фотографа

Показания свидетелей попытки изнасилования 7-летней: смотрите видео Нацполиции

Ударил бутылкой и резал

По мнению правоохранителей, парень затащил ребенка в заброшенную постройку и начал его обижать. Он якобы ударил его стеклянной бутылкой по голове, а затем порезал руку. Это подтверждают следы крови, которые обнаружили в этом месте.

Он, вероятно, это сделал, чтобы запугать и присмирить ребенка. Женщина, которая услышала крики, сразу забрала его. После этого она позвала односельчан, которые были рядом.



Парень, которого задержали по подозрению в изнасиловании 7-летней / Фото Нацполиции

Проведут несколько экспертиз

Потом приехали правоохранители и задержали злоумышленника. Чтобы доказать его вину, специалисты планируют провести судебно-медицинскую экспертизу ребенка.

Кроме этого, с задержанным будут работать психиатры, которые проверят состояние его ментального здоровья.

Другое событие Касался интимных мест в воде: в Харькове мужчина домогался 8-летней девочки – видео



Криминалисты собирают улики на месте попытки изнасилования / Фото Нацполиции

Что грозит за такое преступление

Мужчине объявили о подозрении по статье об изнасиловании малолетнего ребенка. Она предусматривает заключение от 10 до 15 лет. Однако если задержанного признают душевнобольным, он отправится не в тюрьму, а на лечение в специальное заведение.