С порезанным горлом прыгнула из окна: Одессу всколыхнула смерть молодой девушки

В Одессе вечером 12 октября произошла смерть девушки, которая получила большую огласку среди жителей города. Дело в том, что она сначала порезала себе вены и горло, а потом прыгнула с многоэтажки.

Это произошло в жилом комплексе "7 небо". В местных телеграм-каналах об этой трагедии сообщили примерно в 10 часов вечера.

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Понадобилась эвакуация людей

Соседи умершей девушки рассказали, что у нее было расстройство психики и она якобы уже давно хотела причинить себе вред. На видео, которое обнародовали очевидцы, заметно, что на место сразу направили спасателей. Вокруг их автомобиля была довольно большая толпа.

Впоследствии также сообщили, что погибшая оставила в квартире открытый газ. Из-за этого пожарным пришлось эвакуировать жильцов дома. Однако, к счастью, взрыва не произошло, поэтому люди вернулись в дома.

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Другое событие недавно

В Днепре вечером 9 октября 12-летняя девочка упала с 7 этажа недостроя. К счастью, она выжила, хоть и была в критическом состоянии.

Уже через 2 дня врачи рассказали, что состояние потерпевшей стабилизировалось, поэтому ее жизни ничего не угрожает. Правоохранители начали расследовать этот инцидент и узнали, что друзья ребенка пытались предотвратить трагедию.