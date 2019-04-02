Порядок в квартире: 5 самых распространенных ошибок, которых не стоит допускать

Вы патологически любите чистоту и порядок, а беспорядок вас раздражает и заставляет стрессовать? Чтобы сохранить порядок в доме и такие драгоценные нервные клетки, попробуйте избегать самых распространенных ошибок, которые к этому приводят.

Недвижимость 24 уже писала, как часто стоит убирать дома и как сделать весеннюю уборку легкой и приятной.

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Вашему вниманию 5 наиболее распространенных ошибок, которых следует избегать, чтобы дома не было беспорядка.

1. Не бросайте одежду на стул

Вместо того, чтобы сбрасывать одежду на кресло или кровать, можно организовать импровизированные "перевалочные пункты". Это может быть компактная вешалка, крючки для ежедневной домашней одежды или отдельная полка в шкафу.



Не сбрасывайте вещи на кресло или стул

2. Вы храните вещи, которые уже давно не носите

Весна – самое время пересмотреть свой гардероб и избавиться от тех вещей, которые вы уже годами не надевали и вряд ли еще когда-нибудь будете.

Ненужные вам вещи могут пригодиться тем, кто нуждается. 24 канал ранее писал, куда можно отнести одежду в Киеве и других крупных городах Украины.



Избавьтесь от одежды, которую давно не носите

3. Не покупайте лишних вещей

Как часто бывает, что вы импульсивно покупаете какую-то вещь, которая понравилась вам в магазине, а когда приходите домой, понимаете, что вам совершенно не с чем ее надеть.

В этом случае стоит вооружиться правилом, чтобы еще в примерочной магазина мысленно перебрать весь свой гардероб и выделить хотя бы 2-3 вещи, с которыми вы сможете одеть то, что собираетесь приобрести. Но прежде всего спрашивайте себя, на самом ли деле она вам нужна.

4. Места для хранения сумок и аксессуаров

Украшения, аксессуары, шапки и сумки, которые разбросаны по всей квартире, создают ощущение грязи и нечистоплотности.

Такие мелочи могут испортить впечатление даже от самого изысканного интерьера.

Организуйте места для хранения мелких аксессуаров. Это могут быть специально оборудованные ящики в комоде, крючки или полки, где вы легко сможете найти нужную безделушку.



Организуйте места для хранения украшений и аксессуаров

5. Используйте пространство гардероба правильно

Если у вас шкаф завален одеждой и в нем трудно что-либо найти, вы однозначно нерационально используете пространство гардероба.

Есть немало советов, которые помогут навести порядок с одеждой и с легкостью находить необходимую вещь. Например, можно отсортировать ее по цвету. Также важно, чтобы вещи были на виду и легко доступны.